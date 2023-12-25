«Не для красоты»: какие патологии можно устранить с помощью маммопластики

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 21 0

Врач Велиханов: маммопластику часто проводят при травмах и ожогах

«Не для красоты»: какие патологии можно устранить с помощью маммопластики

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Операции такого рода нередко проводятся в неизбежных ситуациях.

Маммопластика — операция по изменению формы или размера груди — не всегда проводится в эстетических целях. Иногда хирургическое вмешательство требуется для устранения различных патологий и дефектов, в том числе для удаления доброкачественных новообразований.

Пластический хирург Рашид Велиханов сообщил изданию Газета.ру, что пластика позволяет решить и такую проблему, как тубулярная деформация груди. В этом случае у пациентки широкая грудная клетка, но молочные железы узкой конусовидной формы с выпирающими ареолами сосков.

Как отметил врач, это операция, которая находится на границе эстетической и реконструктивной хирургии. Она, например, позволяет избавить человека от комплексов.

Кроме того, маммопластика часто проводится у пациенток, которые из-за онкологии перенесли мастэктомию (операцию по удалению молочных желез). Дело в том, что после нее остается рубец немалого размера.

«Такие операции проводятся поэтапно. В первую очередь удаляют молочные железы, проводят химиотерапию, лучевую терапию, после чего идет период реабилитации. И, когда у пациента наблюдается стойкая ремиссия, можно сделать маммопластику для возвращения эстетических эстетических пропорций груди. Существуют разные виды таких операций, которые назначаются в зависимости от конкретного случая», — объяснил эксперт.

Вместе с тем он добавил, что пластическая хирургия применяется при разных травмах и ожогах. В данном случае врачи разными методами приводят в порядок ткани, в том числе с помощью пересадки кожи и восстановления молочных желез.

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