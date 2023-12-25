«Прекрасная возможность»: Песков допустил встречу Путина и Пашиняна на саммите СНГ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

Песков: у Путина и Пашиняна будет возможность пообщаться на саммите СНГ

«Прекрасная возможность»: Песков допустил встречу Путина и Пашиняна на саммите СНГ

Фото: Ситдиков Рамиль / ТАСС

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Пресс-служба правительства Армении уже подтвердила, что премьер поехал в Санкт-Петербург.

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна будет возможность пообщаться с президентом России Владимиром Путиным во время запланированных на 25 и 26 декабря межправительственных встреч. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У них будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах на полях предстоящих мероприятий», — прокомментировал он в беседе с журналистами.

В Санкт-Петербурге 25 и 26 декабря состоятся заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ. В пресс-службе правительства Армении уже подтвердили, что Пашинян будет присутствовать на встречах.

Ранее армянский премьер неоднократно отказывался от участия в саммитах ОДКБ, СНГ или ЕАЭС. Владимир Путин, комментируя его отсутствие на мероприятиях, пояснил, что это не связано с «желанием или нежеланием» продолжать сотрудничество с организациями. По его словам, причина кроется во внутренних процессах республики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Пашинян поехал на саммиты в Россию.

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