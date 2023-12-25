«Вытаскивали как могли»: Кристина Асмус испугала фанатов своим состоянием

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 175 0

Кристина Асмус лишилась голоса во время спектакля

«Вытаскивали как могли»: Кристина Асмус испугала фанатов своим состоянием

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Ради любимого дела актриса готова пойти на многое, даже потерять голос.

Популярная российская актриса театра и кино Кристина Асмус, прославившаяся благодаря сериалу «Интерны», продолжает радовать своих поклонников новыми постановками и ролями. Однако жизнь артиста далеко не проста: некоторые спектакли порой даются по-настоящему тяжело. Совсем недавно знаменитость испугала фанатов своим внешнем видом, выложив видео в личном блоге. На состояние звезды обратили внимание в utro.ru.

Предстала 35-летняя Асмус перед подписчиками действительно измученной. Она поделилась, что накануне играла спектакль почти что без голоса, а после совсем охрипла.

«Вчера отфигачила спектакль без голоса. До начала он был севший, сейчас я не говорю вообще», — подписала ролик Кристина.

Дело в том, что постановка «Леди Макбет», в которой играет артистка, поставлен «в воде». Именно поэтому актеры не могут использовать микрофоны и работают без них. В большом зале, чтобы звук «долетал» до зрителя, было необходимо приложить много усилий.

Знаменитость отметила, что самым сложным дня нее было, как ни странно, смеяться — того требовал сценарий спектакля.

«Вытаскивали как могли. Смех — это боль», — пошутила звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Асмус упрекнула Харламова, оставившего ее без «отступных».

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