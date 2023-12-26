Отпускать домой после инсульта народного артиста СССР пока боятся.

Сегодня стало известно, что знаменитый актер и художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин встретит Новый год в больнице. Госпитализирован артист был после ишемического инсульта. Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала KP.RU о состоянии Юрия Мефодьевича.

По ее словам, актер чувствует себя стабильно. Его побоялись выписывать прямо перед праздниками, так как оставлять артиста без гарантированной медицинской помощи на новогодних каникулах небезопасно. Именно поэтому было принято решение остаться под наблюдением врачей.

Как отметила Михайлова, Юрий Мефодьевич настоящий «боец». Даже в больнице он продолжает интересоваться делами театра. Директор считает, что Соломин обязательно вернется к любимой работе.

«Даже в больнице интересуется, как театр выполнил годовой план, как идут репетиции новых постановок, кого из артистов подавать на звания… Он в теме. В курсе всего, что происходит в театре. Основная проблема — это его возраст», — рассказала Тамара Анатольевна.

Также она поделилась, что Юрия Соломина ни при каких обстоятельствах не лишат статуса художественного руководителя театра, у него на эту роль «пожизненный контракт».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что худрук Малого театра Юрий Соломин проведет Новый год в больнице.