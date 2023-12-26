Сплагиатили вечеринку Ивлеевой? В Волгограде после корпоратива уволили трех журналистов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 53 0

В Волгограде после частной вечеринки уволили трех журналистов

Сплагиатили вечеринку Ивлеевой? В Волгограде после корпоратива уволили трех журналистов

Фото: www.globallookpress.com / c68

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Их костюмы, по словам работодателя, нарушают этику компании.

В Волгограде трех сотрудниц местной телекомпании уволили после костюмированной предновогодней вечеринки. Их костюмы, по словам работодателя, нарушают этику компании — кто-то пришел в наряде монахини, а кто-то надел вещи героини комиксов Харли Квинн.

«Руководство информирует общественность, что его результатом (расследования — Прим.ред.) явилось увольнение ведущей Иваненко А., продюсеров Трофимовой Е. и Кисловой Е.», — сообщили в своем Telegram-канале руководители телекомпании.

Многие пользователи в интернете посчитали, что журналисты попытались таким образом сплагиатить вечеринку Насти Ивлеевой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Яна Поплавская сомневается в раскаянии Насти Ивлеевой.

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Сплагиатили вечеринку Ивлеевой? В Волгограде после корпоратива уволили трех журналистов

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