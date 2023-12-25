«Принудили извиниться»: Яна Поплавская сомневается в раскаянии Насти Ивлеевой

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 40 0

Поплавская негативно отреагировала на извинения Ивлеевой

«Принудили извиниться»: Яна Поплавская сомневается в раскаянии Насти Ивлеевой

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

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Звезду не устроило видео с объяснениями от блогера.

На этой неделе разгорелся настоящий скандал вокруг закрытой вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, на которую пришли полуобнаженные знаменитости. Из-за общественного резонанса телеведущей пришлось записать видео с извинениями.

Многие знаменитости, которых не пригласили на вечеринку, отреагировали на ролик с раскаяниями. Саркастичный пост опубликовала актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале.

«Ивлееву принудили извиниться. Даже текст написали, который она зачитала по суфлеру. Покаяния не вышло. Попросила прощения, что видео с вечеринки распространилось в Интернете. Все остальное норм, кроме рэпера в носке. Откупиться хочет благотворительностью. В Мариуполе, наверно, ждут в том же приюте для животных, куда ездил Шепелев», — написала актриса.

Телеведущий Оскар Кучера тоже остался недоволен извинениями. Он считает, что Ивлеева должна была гнуть свою линию до конца и не сдавать назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скрывает Анастасия Ивлеева.

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