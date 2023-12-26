Тот самый герой: Александр Трошин рассказал о боях за Марьинку
Владимир Путин лично попросил повысить старшего лейтенанта до майора.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer; 5-tv.ru
Нам удалось найти главного героя этого дня — вот, что сказал Александр Трошин о тяжелых боях за Марьинку и, конечно, о своем новом неожиданном звании.
«Противник за каждый дом цеплялся, за каждый сарай, подвал и погреб. Цеплялся, мы выбивали, штурмовали, давили каждый день. Бывало и по пять штурмов в день. Нужно было идти и идти, пока противник не понимал, что происходит. Нужно было, скажем так, на его плечах заходить на его позиции», — поделился Трошин.
Новоиспеченный майор только сегодня вышел с переднего края Марьинки. Они сразу же поехали докладывать о результатах на совещание с Верховным главнокомандующий ВС РФ Владимиром Путиным. Общение с президентом дало ему невероятный заряд эмоций.
«Это непередаваемые ощущения, я не могу объяснить», — восторженно растрогался Трошин.
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