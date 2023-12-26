Аксенов сообщил о гибели одного человека при ночной атаке на Феодосию

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 61 0

Глава Крыма также рассказал о повреждениях зданий.

Аксенов сообщил о гибели одного человека при ночной атаке на Феодосию

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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Один человек погиб и двое получили ранения в результате атаки на порт в Феодосии. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов, комментируя обстановку на востоке полуострова.

«К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены», — сказал он.

Кроме того, Аксенов рассказал о повреждениях в шести зданиях, там были выбиты окна. Из-за чего шесть человек пришлось эвакуировать в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родственников.

На данный момент, по его словам, транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет.

Ночью во вторник, 26 декабря, на Крым произошла атака украинских боевиков в районе Феодосии. Порт был полностью оцеплен экстренными службами. На месте случился пожар, сейчас он локализован. Все аварийные службы работают на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский дрон-камикадзе ударил по мосту в Белгородской области, где находились люди.

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