Первый SJ-100 с отечественным двигателем совершит полет в начале 2024 года

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 27 0

Ожидается, что до конца текущего года будут проведены наземные отработки.

Первый SJ-100 с отечественным двигателем совершит полет в начале 2024 года

Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg

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Первый полет самолета Sukhoi Superjet 100, оснащенного отечественным двигателем ПД-8, должен состояться в начале следующего года. До конца 2023-го планируется завершить наземные испытания. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Отмечается, что двигатели уже были успешно установлены на опытных экземплярах самолетов. Сейчас ОАК ждет только разрешения на проведение испытаний. Согласно планам, в оставшиеся дни уходящего года будут проведены наземные отработки, а после Нового года судно впервые поднимется в небо.

«В начале следующего года будем рассчитывать на первый полет», — прокомментировал в эфире федерального канала генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Ранее 5-tv.ru писал, что опытный образец самолета Ил-96-400М совершил первый полет.

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