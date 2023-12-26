Полиция задержала главу Кургана Ситникову

В экстренных службах подтвердили данную информацию.
Фото: Игорь Меркулов / ТАСС
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Глава города Курган Елена Ситникова была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Об этом агентство ТАСС сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник подтвердил задержание Ситниковой.
«Да, задержана», — сказал он.
Иных подробностей он не привел. Пока неизвестно, в чем подозревают или обвиняют главу Кургана. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
РИА Новости пишет, что полиция в настоящее время работает с Ситниковой. На данный момент это вся информация.
Пост главы города Ситникова заняла в июле 2021 года. Ранее она исполняла обязанности заместителя главы Кургана, а также возглавляла местный департамент социальной политики.
Ранее 5-tv.ru писал, что задержан замгендиректора «Роскосмоса» Олег Фролов.
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