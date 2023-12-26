Лидерам стран СНГ показали главные сокровища дворцов Петербурга

Лидеры стран СНГ собрались сегодня на неформальный саммит. Он проходит традиционно в Петербурге в преддверии Нового года.

Владимир Путин называет эту встречу беседой в дружеском кругу. Предстоит обсудить широкий круг вопросов: это международная, региональная повестка, дальнейшее сотрудничество внутри СНГ.

Но сначала — насыщенная культурная программа: гости побывали в знаменитых дворцах в пригороде Петербурга. Экскурсию на высшем уровне посетил корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Павловск, Царское село, Петергоф, Стрельна — дворцовое ожерелье Петербурга. Лидеров СНГ в Павловске встречают рождественскими колядками.

Саммит неформальный, но президенты и премьер все равно при галстуках. Ансамбль считается одним из красивейших в Европе.

Путин помогал гостям: он показывал, что нужно делать, пока идет выступление. Пашинян хотел отойти в сторону — не вышло, Эмомали Рахмон четыре раза ударил себя в грудь.

Экскурсию гостям по летней резиденции императора Павла проводит директор музея заповедника Вера Дементьева. Здесь есть экспонаты, которые вернулись в коллекцию благодаря президенту России.

Одна ваза была украдена в годы Великой Отечественной войны. Во дворце тогда был штаб гестапо и казармы.

«Владимир Владимирович, вы помните эту вазу? Вы ее должны знать лучше, чем я. Благодаря вашим усилиям, в течение долгих лет, нам удалось вернуть из Австрии похищенную в годы войны из Павловского дворца вот эту замечательную вазу с помощью наших австрийских друзей. И вот мы просто ее принесли, она всегда была в Кавалерском зале, а сейчас мы находимся во Фрейлинском», — отмечает экскурсовод.

А к этому экспонату — внимание особое. В 1837 году был построен знаменитый Павловский вокзал, который въезжал прямо в парк.

«Первая железная дорога России, из Петербурга в Павловск. Надо сказать, что в то время в европейских странах вокзалы тоже так же используются, так что особенно оригинально не было, но было в России и лучше», — отмечает российский лидер.

А вот этот зал поразил гостей необычной историей.

«Вот это парадная спальня. Сразу скажу, здесь никто никогда не спал. Собственно кровать — это Франция, Жакоб, так же, как мебельный гарнитур Жакоб», — отметила экскурсовод.

У премьера Армении возникли дополнительные вопросы. Видимо, Пашинян уточнил, зачем спальня, если здесь никто не спал.

«Это показывали, поскольку это произведение величайших мебельщиков. Здесь много шедевров. Вот, в частности, этот. Если вы думаете, что это шедевр Павловского дворца, это туалетный прибор. На самом деле, это шедевры Севрской королевской фарфоровой мануфактуры», — отметила экскурсовод.

Как водится, во дворцах для гостей — музыкальная ассамблея. Дирижирует, пожалуй, самый знаменитый итальянец России — Фабио Мастранджело.

Дальше по маршруту Царское село — лидеры СНГ приехали на одном автобусе. Президент Азербайджана присоединился чуть позже.

Екатерининский дворец был официальной резиденцией трех императриц: Екатерины I, Елизаветы и Екатерины II. Прославился изумительной красоты янтарной комнатой, утраченной в годы войны и восстановленной к 300-летию Петербурга.