Шалость вышла боком: Лолита взяла ответственность за свое поведение на голой вечеринке Ивлеевой

Певица вынуждена была закрыть комментарии в попытке снизить градус накала.

Скандал вокруг «голой» вечеринки Насти Ивлеевой стремительно набирает обороты. Пока рэпер Vacio отбывает наказание за разнузданный перформанс, аудитория направила весь свой гнев на другого участника «Бала Сатаны». Взбешенная аудитория пришла в социальные сети Лолиты Милявской, чтобы спросить с певицы по первое число за появление на вечеринке в одном нижнем белье.

Сначала Милявская пыталась минимизировать последствия, закрыв свои комментарии в микроблоге. Однако когда количество недовольных резко возросло, Лолита вынуждена была взять слово. В социальных сетях знаменитость выложила видеообращение, в котором оправдалась за выходку, а заодно подчеркнула — изначально она шла на вечеринку Ивлеевой как на закрытое арт-мероприятие. Предугадать, что мероприятие выйдет за эти рамки, знаменитость просто не смогла.

«Знаете, чем живой человек от мертвого отличается? Живой анализирует происходящее, понимает, делает выводы, работает над ошибками. И, наверное, ну даст Бог, я в последний раз возвращаюсь к теме вечеринки, которую назвали „голой“. Названа она была так, конечно же, иронично, и в последний раз хочу подчеркнуть, что шли мы на арт-выставку, арт-объект», — заявила она.

Милявская акцентировала внимание, что не снимает с себя ответственности за свое появление в том злополучном клубе, но в отличие от остальных гостей, она хотела всего лишь расслабиться, за что и поплатилась.

«Усталость, которая накопилась у всех и за год, и работа такая, что каждый день мотаешься, пытаешься настроение создать. Вы думаете, отрываться не хотелось? Хотелось. Поэтому, конечно, я с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось», — резюмировала она.

Теперь артистка больше всего переживает за возможную массовую отмену на всех федеральных каналах. Общественники уже инициировали проверку всех фигурантов той истории: артистам может грозить забвение. Под угрозой оказались и запланированные на февраль концерты Лолиты в Подмосковье. Зрители массово сдают купленные билеты в Чехове, Сергиевом Посаде, Серпухове, Коломне и Королеве, пишет «Абзац».

«Выяснилось, что не понравилось, и такому количеству людей, что и письма, которые они пишут, с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач. И, наверное, справедливо… А я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять ее», — завершила свою мысль Лолита.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита собирается покинуть Россию после скандальной вечеринки в Москве.