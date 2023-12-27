«Кошатники — ленивые люди»: группа «Тутси» о своих питомцах
Певица Леся Ярославская: кошатники гораздо ленивее собачников
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
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На кого оставляет своих собак Ирина Ортман во время гастролей?
Певица Ирина Ортман призналась, что является собачницей, а ее близкая подруга Леся Ярославская — кошатницей. Об этом солистки группы «Тутси» рассказали корреспонденту 5-tv.ru на премьера мультфильма «Великолепная пятерка».
У Ортман есть собака породы кане-корсо по имени Нимба, которой сейчас восемь лет. Также она хозяйка четырехлетнего французского бульдога Бины.
«Это девочки две мои, просто любовь. Очень дружат. Хотя по началу у них была ревностная конкуренция. Она и сейчас существует. Но они негласно поделили внимание мое», — заявила Ортман.
По словам исполнительницы, она практически никогда не берет своих собак в поездки. Как правило, находится человек, который присматривает за питомцами. Ортман добавила, что у нее был кот. Однако он не вынес конкуренции собак, и его пришлось отдать родителям.
У Леси Ярославской живет кошка Стефания породы Шотландская вислоухая. Певица призналась, что обожает своего питомца, и вспомнила, как ехала за ним 300 километров.
«Мы — кошатники — ленивые люди. Я, когда представлю, что просыпаюсь в пять утра, чтобы покормить собак и выгулять их в любую погоду, у меня волосы дыбом. Я люблю со своей кошкой наслаждаться домашней обстановкой и никуда не ходить. Для меня это оптимальный вариант. Хотя собак я тоже обожаю», — отметила Ярославская.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что солистки «Тутси» рассказали, как обрести женское счастье.
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