«Кошатники — ленивые люди»: группа «Тутси» о своих питомцах

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 305 0

Певица Леся Ярославская: кошатники гораздо ленивее собачников

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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На кого оставляет своих собак Ирина Ортман во время гастролей?

Певица Ирина Ортман призналась, что является собачницей, а ее близкая подруга Леся Ярославская — кошатницей. Об этом солистки группы «Тутси» рассказали корреспонденту 5-tv.ru на премьера мультфильма «Великолепная пятерка».

У Ортман есть собака породы кане-корсо по имени Нимба, которой сейчас восемь лет. Также она хозяйка четырехлетнего французского бульдога Бины.

«Это девочки две мои, просто любовь. Очень дружат. Хотя по началу у них была ревностная конкуренция. Она и сейчас существует. Но они негласно поделили внимание мое», — заявила Ортман.

По словам исполнительницы, она практически никогда не берет своих собак в поездки. Как правило, находится человек, который присматривает за питомцами. Ортман добавила, что у нее был кот. Однако он не вынес конкуренции собак, и его пришлось отдать родителям.

У Леси Ярославской живет кошка Стефания породы Шотландская вислоухая. Певица призналась, что обожает своего питомца, и вспомнила, как ехала за ним 300 километров.

«Мы — кошатники — ленивые люди. Я, когда представлю, что просыпаюсь в пять утра, чтобы покормить собак и выгулять их в любую погоду, у меня волосы дыбом. Я люблю со своей кошкой наслаждаться домашней обстановкой и никуда не ходить. Для меня это оптимальный вариант. Хотя собак я тоже обожаю», — отметила Ярославская.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что солистки «Тутси» рассказали, как обрести женское счастье.

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«Кошатники — ленивые люди»: группа «Тутси» о своих питомцах

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