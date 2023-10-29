«Вычисляют из толпы»: солистки «Тутси» назвали способ отпугнуть от себя альфонса

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 58 0

Солистки «Тутси» посоветовали полюбить себя, чтобы отпугнуть альфонса

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Певицы сошлись во мнении, что причина возможных проблем у сильной женщины кроется в ней самой.

Кто-то назовет альфонсом тунеядца, который пользуется благами женщины, чтобы поднять свое социальное положение. Другие, произнося это слово, представляют себе послушного мужчину, заставляющего избранницу чувствовать себя нужной. Впрочем, каким бы ни был образ благоверного, от него нужно бежать как от огня.

Певицы Ирина Ортман, Леся Ярославская и Мария Вебер из группы «Тутси» назвали свой способ отпугнуть от себя альфонса. На премии Fashion People Awards 2023 солистки популярного музыкального коллектива категорично заявили: женщине достаточно начать работать над собой, побороть свои комплексы, и тогда такие мужчины сами переключат внимание на кого-то другого.

«Нужно быть бдительнее. И мы считаем, что к нормальной женщине альфонс не притянется. Знаете, как говорят: жертва притягивает абьюзера. Альфонсы также: они вычисляют неуверенных женщин из толпы. Нередко они клюют на богатых женщин, но чаще всего они выбирают недолюбленных, тех, кому не хватает внимания. Нужно полюбить себя, увидеть свою ценность», — поделились соображениями они.

Психологи же советуют бить тревогу уже на этапе знакомства. Для того, чтобы вычислить альфонса, необходимо обратить пристальное внимание на то, как ведет себя мужчина по отношению к женщине, о чем рассказывает, а какие темы старается не поднимать вовсе, считают профильные специалисты. Альфонсы нередко избегают разговоров о деньгах и работе, перекладывают финансовую ответственность на женские плечи и ведут крайне закрытый образ жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, как по совету группы «Тутси» слушательницам обрести женское счастье.

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