Остап Бендер местного разлива: десятки жителей Петербурга стали жертвами строителя-обманщика
Десятки жителей Петербурга стали жертвами строителя-обманщика
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Farnsworth; 5-tv.ru
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Он брал деньги на ремонт жилья, но к работам так и не приступал.
Прораб с замашками Остапа Бендера. Десятки жителей Петербурга стали жертвами строителя-обманщика, который брал деньги на ремонт жилья, но к работам так и не приступал.
При этом сам мужчина особо даже не скрывает того, что действительно получал крупные суммы от заказчиков. Есть ли у клиентов шанс вернуть свои средства, выяснял корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что новая схема обмана дольщиков вскрылась в нескольких регионах. Застройщики, которые получали проблемные объекты, вместо того, чтобы достраивать дома, перепродавали несуществующие квартиры.
Исключить появление таких строительных пирамид должны были специальные «эскроу счета» — когда застройщик получает средства покупателей только после выполнения обязательств.
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