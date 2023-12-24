Неожиданная польза: почему игры на самом деле важны для людей

Может, не так уж и плохо, когда ребенок проводит много времени за компьютером?

Все мы обожаем играть, особенно в детстве, и такое же пристрастие фиксируется учеными у самых различных представителей животного царства. Начиная, например, от шмелей, которые самозабвенно катают цветные шарики до очень сложных с точки зрения эволюционного развития существ.

Чувство удовольствия, как легко догадаться, коренится в мозге. Практически у всех обитателей планеты, начиная с плодовых мушек и заканчивая людьми, есть структуры, призванные фиксировать «вознаграждение», которое физически выражается в притоке химических веществ, определенным образом воздействующих на нейроны.

Такие механизмы развились для того, чтобы закреплять шаблоны поведения, способствующие выживанию вида: животное выполняя то или иное действие, получает награду в виде удовольствия и чтобы вновь испытать приятные ощущения, повторяет свои действия. У людей есть и примитивные механизмы, вроде этого, и те, что гораздо сложнее.

Центры удовольствия связываются у нас с помощью специальных путей, по которым курсируют нейромедиаторы. Когда такой путь включается, то запускается целая цепная реакция, воздействующая на области мозга, отвечающие за желание делать что-то и получать от этого удовольствие.

Поток нейромедиаторов и дофамина («гормона счастья») вызывает не только удовлетворение, но и желание получать точно такой же стимул в будущем. Это, как принято в последнее время выражаться, петля обратной связи. Поэтому удовольствие — это отличный способ воздействия на поведение.

Мы получаем удовольствие, утоляя голод, отправляясь спать, общаясь с другими людьми, то есть делая все, что помогает нам выживать в этом непростом мире. Известно об этом стало давно, поэтому нечистые на руку персонажи научились «взламывать» эту физиологическую систему, заставляя нас привыкать к вещам, которые на самом деле не являются сколько-нибудь полезными. Здесь можно упомянуть, например, алкоголь или социальные сети.

Игры, в принципе, тоже можно поначалу принять за нечто бесполезное, но они таковыми не являются. Если рассматривать это занятие с научной точки зрения, оно должно соответствовать определенным критериям.

Во-первых, игра обязана быть добровольной и спонтанной, то есть в исполнении животного не допускается ответная реакция на стресс или другое внешнее раздражение. Требуется, чтобы она повторялась снова и снова, и, самое главное, игра не должна способствовать выживанию в данный конкретный момент времени. Игра — это, по сути, способ отработки навыков, которые позволят преуспеть в будущем.

Если вернуться к шмелям и шарикам, то, по мнению ученых, игра позволяет насекомым развивать двигательные навыки, которые пригодятся им позже, во время добычи нектара. И в этом вся прелесть этого занятия.

Игра приносит вознаграждение само по себе, без какого-либо дополнительного стимула в виде еды, денег или чего-то подобного. Выброс гормонов удовольствия происходит снова и снова, и только для того, чтобы мы научились чему-то потенциально полезному. Именно поэтому котята гоняются за клубком, а обезьяны играют с палками. Первые отрабатывают умение охотиться на мышей, а вторые учатся обращаться с инструментами.

Понятно, что это в полной мере можно экстраполировать и на человека. Но у нас все происходит на совершенно другом уровне. Дети, забавляющиеся с кубиками, несмотря на кажущуюся незамысловатость этой деятельности, приобретают множество навыков. Они учатся классифицировать предметы по размеру или цвету, узнают о существовании силы тяжести, развивают фантазию.

Не случайно в научной среде распространено мнение, что во многом благодаря играм люди адаптировались к меняющимся условиям окружающей среды, закрепляли навыки выживания и эволюционировали из примитивных кочевых охотников-собирателей в обладателей штанов, смартфонов, автомобилей и космических кораблей.

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