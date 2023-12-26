МО РФ: FPV-дроны уничтожили до двух отделений пехоты ВСУ под Артемовском

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Рита Миронова
Рита Миронова 40 0

Противника застали врасплох в опорном пункте у дороги на Часов Яр.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Ивановские десантники с помощью FPV-дронов уничтожили личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, оператор запустил дрон и сразу вывел его на блиндаж с пехотой ВСУ в опорном пункте у дороги на Часов Яр.

В работе оператору помогал помощник — общими усилиями они обеспечили точное попадание беспилотника в цель. Второй FPV-дрон уничтожил украинских боевиков, которые пытались сбежать из укрытия и спрятаться за подбитыми украинскими танками.
Всего российские военнослужащие уничтожили до двух отделений пехоты ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские военные спасли раненую украинку, брошенную ВСУ под Крынками.

Тема:
Спецоперация
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