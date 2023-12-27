«Абсолютно точно»: глава «Газпрома» рассказал, когда полностью газифицируют РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Глава «Газпрома» Миллер: Россию полностью газифицируют к 2030 году

«Абсолютно точно»: глава «Газпрома» рассказал, когда полностью газифицируют РФ

Фото: depositphotos / Marienko64

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За 2023 год было построено 2,9 тысячи километров магистральных газопроводов.

К 2030 году задача по полной технически возможной газификации в России будет выполнена. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы в следующем году планируем увеличить еще больше темпы нашей работы по догазификации и газификации страны. Мы выделили рекордную сумму на эти цели — 270,3 млрд рублей», — добавил он.

Как объяснил Миллер, к началу 2024 года уровень газификации по РФ составит 89%. За весь прошедший нынешний год было газифицировано свыше 400 населенных пунктов, построено 2,9 тысячи километров магистральных газопроводов.

В октябре преиздент России Владимир Путин заявлял, что власти расширят перечень граждан, которые получают субсидию на оборудование для газификации и его установку. В этот перечень хотят включить инвалидов первой группы и семьи, выспитывающие детей-инвалидов.

А в начале ноября уже сообщалось, что в 18 регионах России дома, поликлиники и детские сады подключили к газу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Газпром» установил суточный рекорд поставок газа в Китай. Так, по сравнению с 2022 годом, удалось увеличить в 1,5 раза в 2023 году поставки газа в КНР.

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