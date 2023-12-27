Звезда «Паразитов» Ли Сон Гюн найден мертвым в авто на парковке в Сеуле

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 67 0

Обстоятельства смерти знаменитости пока окутаны тайной.

Звезда «Паразитов» Ли Сон Гюн найден мертвым в авто на парковке в Сеуле

Фото: Кадр из к/ф «Паразиты», реж. Пон Джун-хо, 2019 г.

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Популярный южнокорейский актер Ли Сон Гюн, наиболее известный своей ролью в оскароносном фильме «Паразиты», был найден мертвым в Сеуле, сообщает CBS со ссылкой на СМИ Южной Кореи.

Актера объявили пропавшим после обращения родственников. В ходе поисковых мероприятий и была сделана жуткая находка. Тело звезды нашли в среду, 27 декабря.

Изначально полиция и медики считали, что Ли Сон Гюн потерял сознание, но когда вскрыли авто, находящееся на одной из парковой столицы, обнаружили, что артист уже мертв.

В настоящий момент полиция Южной Кореи расследует смерть звезды оскароносного фильма «Паразиты». Рассматриваются сразу несколько версий, включая передозировку наркотиков и самоубийство. На первую версию указывает то, что актер находился под следствием по подозрению в употреблении наркотиков. На вторую — тот факт, что перед исчезновением он оставил дома записку, похожую на предсмертную. Версии могут быть взаимосвязаны, так как обвинения полиции нанесли серьезный удар по карьере артиста и он лишился ролей сразу в нескольких крупных проектах.

Ли широко известен по роли в фильме «Паразиты», который получил «Оскар» за лучший фильм и три другие категории в 2020 году. Классовая сатира стала первым неанглоязычным фильмом, получившим награду в номинации «Лучший фильм» за 92-летнюю историю вручения премии «Оскар». В картине Ли Сон Гюн сыграл главу богатой семьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер звезда сериалов «Бруклин 9-9» и «Доктор Хаус» Андре Брауэр.

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