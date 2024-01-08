🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 8 января, многие хотят добиться целей как можно скорее, поэтому не всегда пользуются честными методами. Имейте в виду: любые интриги будут разоблачены, не рассчитывайте достичь успеха с их помощью.

Можно найти единомышленников, в том числе — среди тех людей, которые раньше вас не поддерживали. Вместе вы сможете справиться с самыми сложными делами. Возможны выгодные покупки, удачные сделки.

♈ Овны

Вы энергичны и неутомимы, не боитесь трудностей, легко преодолеваете преграды, возникающие на пути. Удается найти общий язык с людьми, с которыми вы в последнее время не ладили, ваши идеи нравятся многим. Вероятно получение помощи от старых знакомых, друзей детства. Можно заниматься оформлением документов. Очень полезным окажется посещение светских мероприятий: будет шанс познакомиться с интересными людьми. Вы веселитесь, как ребенок, и это придает вам особую привлекательность в глазах представителей противоположного пола.

Космический совет: займитесь решением дел, которые постоянно откладываете. Вселенная буквально возьмет вас за руку и проведет через все трудности.

♉ Тельцы

Благоприятный день для переговоров, обсуждения деловых вопросов, встреч с потенциальными союзниками, партнерами и работодателями. Вы хорошо понимаете людей, легко догадываетесь о тайных мотивах их поступков, можете предсказать, что сделают или скажут окружающие. События этого дня позволят влюбленным преодолеть разногласия, положить конец напряженному периоду, утомившему обоих. Вам нравится производить сильное впечатление на окружающих, ради этого вы способны на экстравагантные и даже рискованные поступки. Не забывайте при этом об осторожности: день травмоопасен, неприятности не исключены.

Космический совет: вы будете буквально наполнены свежими идеями. Берите быка за рога и ничего не бойтесь.



♊ Близнецы

Вы интересуетесь всем новым и необычным, сейчас это очень полезно. Наступил тот день, когда вы можете изменить свою жизнь кардинально или просто сделать ее именно такой, какой всегда хотели видеть. Возрастает ваш авторитет в глазах окружающих, к вашему мнению прислушиваются люди, чьей мудрости можно позавидовать. Этот день подходит для поездок, выступлений на публике, активного участия в светских мероприятиях. Однако стоит помнить, что окружающие замечают не только ваши достижения и победы, но и промахи.

Космический совет: поговорите с близкими о том, что вас беспокоит. Вероятно, это то, что вам нужно больше всего.

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♋ Раки

Чтобы достичь поставленных целей, придется действовать в одиночку, на свой страх и риск. Ваши идеи и поступки не всегда оцениваются по достоинству, но вы не принимаете критику слишком близко к сердцу, и правильно делаете — переживать из-за нее не стоит. Можно добиться успехов в совершенно новом для вас деле, день хорошо подходит для активного отдыха и посещения творческих мастер-классов. Ярко проявляются лидерские качества, это помогает вам не только решить ряд организационных вопросов, но и завязать интересные знакомства.

Космический совет: вашей доверчивостью могут воспользоваться недоброжелатели. Держите ухо востро.

♌ Львы

Рассчитывайте на свои силы и не поддавайтесь на провокации. Не позволяйте никому загнать вас в рамки: внутренняя свобода — это именно то, что может изменить этот день к лучшему. Можно решить финансовые вопросы, урегулировать разногласия, касающиеся имущества. День подходит для контактов с людьми, занимающими высокое положение в обществе. Окружающие ждут от вас проявления инициативы. Сегодня вы можете позволить себе откровенно говорить о своих чувствах, желаниях и ожиданиях — такая открытость будет встречена в высшей степени благосклонно.

Космический совет: перед вами открыты все двери. Берите свое, ни на кого не озираясь.

♍ Девы

Вы настойчивы, не отказываетесь от задуманного, как бы ни складывались обстоятельства. Ничто не помешает вам достичь поставленных целей. Старайтесь не останавливаться на достигнутом — итоги этого дня во многом будут зависеть от того, насколько вы энергичны и честолюбивы. Жесткость, свойственная вам сегодня, по вкусу далеко не всем окружающим, но до серьезных конфликтов дело не дойдет. Можно строить долгосрочные планы, размышлять о будущем, договариваться с друзьями о совместных действиях. Очень хорошо этот день подходит для решения житейских проблем — вы щелкаете их, как семечки.

Космический совет: жизнь — как восхождение на Эверест. Покажите окружающим, что точно окажитесь на вершине.

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♎ Весы

Вы переживаете из-за мелочей, на которые просто не стоило бы обращать внимание. Напоминают о себе проблемы прошлого — они в большинстве своем уже решены, но какие-то события дня заставляют вас мысленно вернуться в трудную, неприятную ситуацию. Не мучайте себя и окружающих, сосредоточьтесь на настоящем и будущем, в которое можно и нужно смотреть с оптимизмом. Очень трудно думать о чем-то одном, уделять внимание только важному делу: вас постоянно дергают и отвлекают. Часто из-за ваших негативных эмоций страдают ваши близкие.

Космический совет: минувшие дни — только в вашей голове. Оставьте воспоминания и двигайтесь вперед.

♏ Скорпионы

Очень неспокойный день, порой будет казаться, что все идет не так. Поначалу вам удается сдерживать негативные эмоции и сохранять хорошее настроение, но постепенно вы сдаете позиции, раздражение и гнев овладевают вами. Старайтесь избегать стрессовых ситуаций, сглаживать острые углы, не допускать конфликтов. Желательно придерживаться обычного жизненного ритма, не пытаться сломать сложившиеся привычки. Этот день полон неоднозначных ситуаций, найти выход из которых вам удастся не сразу.

Космический совет: балансируйте между злостью и добром. С золотой серединой ошибиться не получится.

♐ Стрельцы

Вы способны справиться с решением любых задач, даже самых сложных. Пригодятся знания и опыт, полученные раньше; вы порадуетесь тому, что успели многому научиться. К цели вы двигаетесь стремительно, преград, возникающих на пути, часто просто не замечаете. Вероятно получение полезной информации из надежного источника. День подходит для неформального общения, можно напомнить о себе людям, по которым вы в последнее время скучали. Хорошо принимать гостей, в том числе — влиятельных и состоятельных.

Космический совет: отбросьте сомнения в сторону, у вас все получится. Главное — посильнее закатать рукава.

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♑ Козероги

Вы на многие вещи смотрите не так, как окружающие, и это всех очень удивляет. Не исключено, что придется быстро, буквально на ходу, учиться чему-то новому или искать информацию, которая может пригодиться. Появляются новые интересы, расширяется кругозор. Не исключено, что хобби, приобретенное вами в этот день, вскоре станет для вас еще одним источником дохода. Благоприятный день для общения с людьми, прибывшими издалека, а также зарубежных поездок. Избегайте скуки: она действует на вас разрушающе, заставляет чувствовать себя несчастными и потерянными.

Космический совет: особая точка зрения позволяет вам видеть все под иным углом. Возможно, за одним из них вас поджидает золотой слиток.

♒ Водолеи

Вы хорошо понимаете окружающих и заботитесь об их интересах. Они это чувствуют: несут вам свои проблемы и горести, надеясь получить помощь и поддержку. Будьте терпеливы и деликатны, иначе конфликтов не избежать. Те, кому вы доверяли, могут попытаться манипулировать вами, пользоваться вашими слабостями. Вероятны денежные поступления и подарки, финансовая ситуация благоприятна. День подходит для сделок и покупок. Можно сходить в театр или на концерт — вы останетесь довольны.

Космический совет: финансовые реки текут в ваши руки, вы в ресурсе. Открывайте карманы пошире — результат не заставит себя ждать.

♊ Рыбы

Вас ждет интересный и многообещающий день. Будьте готовы отстаивать свои интересы, не сдавайтесь, если что-то идет совсем не так, как хотелось бы. Настойчивость и уверенность в своих силах сейчас очень важны. Приветствуется проявление инициативы, однако при этом нужно постараться не давить на окружающих, дать им возможность самостоятельно принять решения. День подходит для публичных выступлений, встреч с людьми, которых объединяют какие-то общие интересы. Во всех отношениях полезны занятия спортом и физические нагрузки. Можно покупать бытовую технику.

Космический совет: Вселенная поможет вам в любых начинаниях. Говорите громче — и вас услышат.

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