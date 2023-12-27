Путин потребовал решить проблемы оплаты труда учителей в России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 60 0

Президент считает, что механизм должен быть справедливым.

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин назвал важнейшим вопрос оплаты труда учителей. Данную тему российский лидер затронул в ходе большого Госсовета, посвященному Году педагога и наставника.

«Важнейший вопрос здесь — это улучшение условий труда педагогов», — начал президент.

Путин считает, что труд учителей должен оплачиваться по справедливым и единым правилам. В этой связи он поручил правительству продумать механизмы решения существующих в этой сфере проблем.

«Важнейший вопрос — это совершенствование системы оплаты труда. Напомню, что в 2012 году было принято решение об увеличении средней зарплаты педагогов до уровня среднемесячного дохода по трудовой деятельности в конкретном регионе. Эта мера сыграла определенную роль в повышении статуса учительского труда, вместе с тем, нужно совершенствовать и делать справедливыми механизмы оплаты труда педагогов», — отметил Путин.

Так, доходы увеличились у педагогов, работающих в тех регионах, где зарплаты ниже, чем по стране. Путин также отметил, что специалисты уезжают от туда, где доход небольшой, в результате возникает дефицит кадров.

«Все это нарушает ключевой принцип — равенство образовательных возможностей для наших детей», — добавил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России будет создан организационный комитет по проведению Года семьи.

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