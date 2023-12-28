«Не в пользу моделей»: 64-летняя манекенщица рассказала о суровых условиях своей работы

Какие подводные камни есть в этом непростом бизнесе?

Суровый модельный бизнес, в первую очередь, преследует интересы агентств, а не манекенщиц. Поэтому некоторые из них вообще не подписывают связывающие их контракты. Об этом в беседе с изданием «Страсти» рассказала 64-летняя модель Маргарита Никулина.

По ее словам, контракты обычно составляются не в пользу моделей. Например, после подписания манекенщица отныне может работать только на определенное агентство, в противном случае ей грозит крупный штраф.

«Я сотрудничаю со многими агентствами, но контракты я не подписываю», — рассказывает Маргарита Никулина.

Чтобы себя обезопасить, начинающим моделям стоит максимально тщательно выбирать агентства, читать отзывы, а, если уж решение принято, то внимательно изучать контракты перед тем, как поставить свою подпись. Кроме того, лучше сотрудничать с уже известными организациями, которые имеют хорошую репутацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что модель без руки из России попала на страницы европейского глянца.