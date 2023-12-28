Шеф-повар Константин Ивлев проиграл суд почти на 700 тысяч рублей

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

В рамках фестиваля, после которого на компанию шеф-повара подали иск, Ивлев приготовил блюдо, вошедшее в Книгу рекордов России.

Шеф-повар Константин Ивлев проиграл суд почти на 700 тысяч рублей

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Шеф-повар Константин Ивлев проиграл суд почти на 700 тысяч рублей. Праздничному агентству Graffin-event, подавшему иск против предприятия знаменитости, удалось доказать свою правоту. Об этом сообщило издание Газета.ру.

Мероприятие в Екатеринбурге состоялось в июле и прошло с размахом. Ивлев значился одним из организаторов и выступал в роли ведущего. В рамках фестиваля «Да, шеф!» вместе со студентами кулинарного техникума он приготовил рулет с ветчиной, сыром и майонезом массой 41,5 килограммов.

Это блюдо вошло в Книгу рекордов России. Однако осенью организаторы гастрономического фестиваля подали иск в суд, указав в заявлении, что предприятие знаменитости не доплатило им 664 тысячи рублей. Разбирательство длилось чуть больше двух месяцев, решение было вынесено не в пользу шеф-повара.

К слову, осенью Ивлев выиграл суд у производителя колбасы, который без разрешения разместил его фотографию в рекламе своей продукции. Шеф-повар тогда получил три с половиной миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько блогеру Анастасии Ивлеевой обошлась «голая» вечеринка.

-2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.71
-0.26 101.35
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:56
Спорт под прикрытием: что не так с фитнес-курсом Ивлеевой
4:49
ВСУ за шесть недель потеряли на Днепре 50 лодок
4:35
Сила в знании: как прошло заседание Госсовета России
4:14
Звезду «Глухаря» Алексея Черных похоронили на родине
3:53
«Не в пользу моделей»: 64-летняя манекенщица рассказала о суровых условиях своей работы
3:45
В возрасте 98 лет умер экс-председатель Еврокомиссии Жак Делор

Сейчас читают

Предновогодье в Киеве: люди унывают и нищают, власти гребут миллиарды
«Каждый год так»: как SHAMAN собирается отпраздновать новогоднюю ночь
«Берегите его»: Хайдаров рассказал о трендах в пластических операциях в 2024-м
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса