Звезду «Глухаря» Алексея Черных похоронили на родине

Знаменитости было всего 43 года. Недавно появились чудовищные подробности его смерти. Неужели известный актер страдал перед гибелью?

Тело актера дубляжа, артиста театра и кино Алексей Черных доставили из Москвы на родину — в Алтайский край. Там его проводили в последний путь. Об этом сообщила коллега Дарья Калмыкова в своем личном блоге.

«Лешка, Леля, Леха… Леша Черных, наш однокурсник. Сегодня тебя на твоей родине похоронили… Вчера с тобой мы все попрощались, я из-за дурацкого гриппа не смогла прийти к тебе, но и хорошо, что запомню тебя другим», — написала она.

Калмыкова добавила, что до сих пор в ее голове не укладывается это печальное известие, которое еще раз ей показало — важно близким людям при жизни говорить слова любви и восхищения ими.

«Прости, Леша, лети, надеюсь, что тебе будет легко», — отметила она.

О смерти Черных стало известно в минувшую субботу. Печальное известие сообщила актриса Екатерина Соломатина. В последние годы Черных уехал из столицы на Алтай, где работал проводником, водил путешественников по горам. Артист театра и кино вернулся в Москву, чтобы проститься с коллегой — Татьяной Владимировой, с которой они вместе играли в спектакле «Морфий». В Москве его сердце и остановилось. Причина смерти — инфаркт.

Черных родился 26 апреля 1980 года. В 2003 году окончил Школу-студию МХАТ. Работал в театре Et cetera, принимал участие в спектаклях московского Театра.doc. Также Черных известен по ролям в сериалах «Ищейка», «Мент в законе», «Глухарь». В копилке артиста — только одна главная роль. Он исполнил ее в фильме «Сын» режиссера Арсения Гончукова.

Еще на его счету — множество работ в озвучке кино и мультфильмов. В частности, Алексей Черных был официальным голосом Энтони Маки, сыгравшего Сокола в киновселенной Marvel. Также артист озвучил персонажа Джеки Чана в фильме «Сердце из стали».

Недавно 5-tv.ru пообщался с режиссером Арсением Гончуковым, который раскрыл тайну загадочной смерти актера Алексея Черных. По его словам, скончавшийся актер «метался между Москвой и Алтаем». Гончуков добавил, что незадолго до смерти Черных приехал в Москву к друзьям.

«Первая была версия — рак. Он мучился долго. Потом была версия инфаркт. <…> Леша, действительно, был очень хорошим артистом. К сожалению, не такой известный, как хотелось бы. Он был очень пластичный, с хорошей безуминкой, глубиной. Он был очень живой, отзывчивый», — уверен режиссер.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти основателя кавер-группы «Черный квадрат» Игоря Соколова.