Муж подверг опасности всю семью, задолжав деньги: как выкарабкалась Лариса Удовиченко

В какой-то момент супруг актрисы стал пропадать в игорных заведениях.

Лариса Удовиченко сыграла свыше 150 различных ролей в кино, среди которых почти нет скучных и невыразительных. Как правило, актрисы становятся знаменитыми, сыграв заметные главные роли, но она смогла завоевать популярность и народную любовь после маленьких ролей в эпизодах.

Она родилась 68 лет назад в Вене, в семье военврача. Мать Ларисы перед войной училась в театральном ВУЗе в родном Ленинграде, однако ей не довелось реализовать свою мечту о сценической карьере, так как она вышла замуж за военного, что означало постоянные переезды, жизнь в закрытых гарнизонах и остальные трудности семейной жизни. К сожалению, родители Ларисы ушли из жизни, когда она была еще очень молодой.

В школе девочка записалась в драматический кружок, а перед окончанием школы посещала театральную студию. Занимающихся там ребят регулярно зазывали в кино для участия в массовках. Так Ларису заметил режиссер, снимавший короткометражку «Счастливый Кукушкин», и предложил юной девушке сыграть в ней эпизодическую роль. Этот фильм стал началом кинокарьеры Удовиченко. В десятом классе девушка опять оказалась на съемках кино, в этот раз она сыграла подругу главной героини в социальной драме «Юлька».

Закончив школу, Удовиченко устремилась в Москву, и с первой же попытки поступила в знаменитый ВГИК. Будучи студенткой, она исполнила свою первую главную роль в драме «Дочки-матери», режиссерами которой были ее преподаватели.

Лариса закончила учебу в 1976 году и сразу стала востребованной актрисой. Она сыграла главные роли в картинах «Золотая мина», «И это все о нем», «Летучая мышь». Ее лицо запомнили многие. Но подлинный успех и признание у зрителей ждали Удовиченко с выходом детектива «Место встречи изменить нельзя». Лариса сама предпочла сыграть авантюристку Маньку-облигацию, хотя изначально рассматривалась режиссером на роль скромной Синичкиной. Блестяще отыграв эту роль, актриса доказала, что ей под силу играть очень разноплановых персонажей. Сразу же после премьеры актриса почувствовала, что же такое народная популярность.

Несколько лет Удовиченко не выпадало шанса сыграть в главных ролях, однако она по праву считалась «королевой эпизода», причем многие отмечают, что актриса лучше всего справляется с комедийными ролями. Тонкий ум и чувство юмора всегда были отличительными чертами ее героинь.

Лариса Удовиченко не скрывала от журналистов, что она легко влюблялась в своих коллег по работе. Но красивая и талантливая актриса не смогла построить крепкий и счастливый брак.

После того, как она закончила вуз, ей грозило отправиться из Москвы в какую-то глушь. Чтобы этого избежать, она заключила фиктивный брак с молодым режиссером Александром Панкратовым-Черным, и он оформил ей прописку у себя в квартире. Супруги не задержались в этом статусе и вскоре развелись, хотя Панкратов-Черный надеялся, что Лариса его полюбит.

Следующим, уже настоящим мужем актрисы стал Андрей Эшпай, но и этот брак не прожил долго. Актриса страдала от ревности мужа и ушла от него.

Удовиченко не долго оставалась одинокой, у нее было много обожателей. Однажды в компании общих друзей она познакомилась с интересным мужчиной, окончившим консерваторию, бизнесменом Геннадием Болгариным. Они стали встречаться, и когда оказалось, что Лариса в положении, он бросил свою семью, в которой у него был сын -подросток. Вскоре у них появилась дочь Мария.

Но и в этом браке актриса не нашла счастья. Спустя несколько лет они охладели друг к другу, у каждого стали появляться увлечения на стороне, но разрушили их семью азартные игры супруга. В какой-то момент муж стал пропадать в игорных заведениях и проигрался на очень большую сумму, что подвергло опасности всю семью.

Сам он скрывался в других странах, а актриса после угроз кредиторов, которые требовали от нее вернуть долг, отправила дочь к родственникам в другой город и сменила в квартире дверной замок. Она решительно запретила мужу возвращаться обратно, а развели их без его присутствия. С тех пор Лариса больше не думает о новом замужестве.

В этом году появились слухи, что Удовиченко получила серьезную травму позвоночника. Оказалось, что это правда. Во время одной из репетиций она неудачно упала и ей пришлось оперироваться. Актриса думает, что ей повезло с операцией, потому что она уже на другой день смогла стоять и ходить, а спустя несколько дней ее выписали из больницы.

Удовиченко уже восстановилась и возвратилась к работе. Она говорит журналистам, что живет как обычно, занимается специальной гимнастикой и шутит, что она теперь — «железная леди».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как живет единственный сын актрисы Елены Яковлевой.