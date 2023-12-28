«Можно сделать исключение»: Марина Александрова покинула Россию в канун Нового года

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Рита Миронова
Рита Миронова 21 0

Актриса Марина Александрова улетела в отпуск с семьей в Шанхай

«Можно сделать исключение»: Марина Александрова покинула Россию в канун Нового года

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Вместе с актрисой из страны улетела вся ее семья.

Звезда сериала «Бедная Настя» Марина Александрова покинула Россию. В своем личном блоге она сообщила, что отправилась в отпуск с семьей.

«Улететь, набраться впечатлений и вырасти вместе с детьми, понять, что в Шанхае найден любимый Париж и вспомнить вкус пельменей, хоть их и называют здесь димсамами, что ни говори, раз в десять лет можно сделать исключение и откусить пельмень по полной», — написала актриса.

После отпуска в Китае Александрова вернется в Россию, где продолжит работать и заниматься воспитанием детей, рожденных в браке с режиссером Андреем Болтенко.

Звезда фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой» — одна из самых востребованных актрис, в ее послужном списке больше 70 картин. Также она следит за деятельностью своих коллег по цеху.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марина Александрова изменилась до неузнаваемости.

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