Черная леди: Марина Александрова изменилась до неузнаваемости

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 761

Марина Александрова сменила имидж, одев черную рубашку и сапоги

Черная леди: Марина Александрова изменилась до неузнаваемости

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Возможно, в каком-то плане актриса решила пойти по стопам Филиппа Киркорова. Что она с собой сделала?

Актриса Марина Александрова изменилась до неузнаваемости. Как сообщает dni.ru, звезду экрана видели в московском киноцентре «КАРО 11 Октябрь».

Она была в образе, который ей несвойственен. Если обычно знаменитость одевается более женственно, то теперь облачилась во все черное — сапожки, рубашка, жилет и брюки. В минувшем году селебрити встретила 40-летие.

описаниеЗнаменитая актриса удивила журналистов сменой имиджа. Пресс-служба «Централ Партнершип»

Героиня фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой» одна из самых востребованных актрис, в ее послужном списке больше 70 картин. Также она следит за деятельностью своих коллег по цеху. Некоторое время назад Александрова появилась на премьере картины Сергея Урсуляка «Праведник». Главные роли исполняли артисты: Александр Яценко, Сергей Маковецкий и Федор Добронравов.

К слову, кардинально поменял свою внешность поп-король российской эстрады Филипп Киркоров. Певец носит роскошные белые волосы, он похудел и постройнел, что придало ему шарма.

Ранее 5-tv.ru писал о том, у кого Киркоров выиграл суд.

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