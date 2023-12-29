Начните жить с чистого листа: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 января

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 1 по 7 января 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя наполнена не только светлыми чувствами и ожиданиями, но и вполне себе неплохими днями, в которые можно рассчитывать на поддержку энергий!

И начинается она с самого первого дня 60-дневного цикла — можно сказать, с чистого листа.

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Понедельник, 1 января 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Деревянных Крыс. День неблагоприятен ни для каких перемещений и активных действий. Зато отлично подойдет для отдыха в кругу близких и самых любимых и дорогих людей. Структура дня подсказывает нам, что лучше всего в такой день отдыхать и беречь силы.

Совет: не думайте слишком много о материальной выгоде. Желание ваше исполнится, хотя и не сразу.

Вторник, 2 января 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Деревянного Быка. Несмотря на негативную структуру «Солнечного мистика наказывают», день получает неплохие звезды и подойдет для разного рода деятельности. Может быть хорош как для домашних, так и для внешних дел.

Совет: вы столкнулись с серьезным препятствием. Решительность приведет к успеху. Применяйте законы и наказания там, где это необходимо.

Среда, 3 января 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Огненного Тигра. День может пройти весьма позитивно. Он хорош для дел второго уровня важности и будет полезен для тех, кто не любит долго рассиживаться в праздничные дни и наоборот рвется на работу.

Совет: радость и просветление придут от женщины и от женского начала инь. Свет и тепло распространятся по всему дому.

Четверг, 4 января 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Огненного Кролика. Многое в этом дне указывает на возможные недопонимания между представителями противоположных полов. Этому будет способствовать наказание нелюбви, которое складывается между днем кролика и месяцем крысы. Поэтому общаясь с людьми учитывайте что вас могут неверно понять, обидеться или разозлиться на вас если вы будете недостаточно четко выражать свои мысли и намерения.

Совет: воздерживайтесь от страстей и эмоциональных увлечений. Уменьшите степень личного участия в делах. Это откроет путь для вас. Следуйте своему плану.

Пятница, 5 января 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Земляного Дракона. Является стагнирующим днем. Годится для рутинных дел, хорош для инвестиций и перестановок по фэншуй. В этот день допустимо подписывать контракты и начинать дела, но на большую отдачу от него не рассчитывайте из-за структуры скрытого отклика, которая замораживает и задерживает дела.

Совет: общайтесь и заводите связи! Ваши усилия принесут щедрые плоды. Сохраняйте сосредоточенность и не упускайте из виду свою цель.

Суббота, 6 января 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Земляной Змеи. Неплохой день, он открывает последний месяц года кролика! И обладает позитивными звездами и энергиями. Но будьте внимательны — есть вероятность ощущения скованности и необходимости действовать под давлением — у этого дня негативная структура самонаказания 6 инструментов.

Он хорош для планирования, переговоров и встреч с людьми, в такой день можно начинать учиться, подписывать бумаги.

Совет: выходите из тени и займитесь активной деятельностью. Мощная творческая энергия будоражит вещи и придает им движение. Держитесь за нее и не теряйте из виду свою цель.

Воскресенье, 7 января 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Стальной Лошади. Хороший день, светлый и позитивный. В него хорошо встречаться с любимыми и близкими, можно погружаться в книги, заниматься важными для вас делами.

Однако на этот день прилетает звезда болезней, которая может дать ухудшение самочувствия если вы болеете и риск подхватить болячку в общественных местах — будьте внимательнее!

Совет: постоянство, размеренность и стабильность. Настаивайте на своем образе жизни и на тех вещах, которыми вы занимаетесь. Имейте ясный план или направление.

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