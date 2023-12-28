«Уже выходим»: жена Боярского опровергла слухи о его госпитализации

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 57 0

Лариса Луппиан опровергла информацию о госпитализации Михаила Боярского

Фото, видео: Демьянчук Александр, Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Почему недавно перенесший инфаркт артист снова оказался в больнице?

В Telegram-каналах появилась информация о госпитализации народного артиста РСФСР Михаила Боярского. Однако оказалось, что звезда «Терх мушкетеров» находится в больнице на обследовании, никакой экстренной госпитализации не было. Об этом 5-tv.ru заявила его супруга — актриса театра и кино Лариса Луппиан.

«Сейчас на рентген привезла его. Вот уже выходим», — отметила она.

Более того, 31 декабря Михаил Боярский вернется на сцену после посещения больницы. Об этом 5-tv.ru сообщила PR-менеджер артиста Надежда Дуванова.

«Я вчера с ним разговаривала. Собирается на спектакли 31 декабря», — рассказала она.

Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу с инфарктом 28 ноября. Эту информацию подтвердил его сын Сергей. Однако сестра актера сообщала противоположную информацию — она утверждала, что у знаменитости был не инфаркт, а некие другие проблемы с сердцем. По ее словам, она общалась с братом, и тот ее успокоил, сказал, что чувствует себя нормально.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет Боярский после череды неприятностей.

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