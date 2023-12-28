Правительство выделило более 3,8 миллиарда рублей фонду «Защитники Отечества»

Правительство РФ направит фонду «Защитники Отечества», созданному по инициативе президента РФ Владимира Путина, более 3,8 миллиарда рублей в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Средства пойдут на выполнение поставленных перед фондом задач», — написано в публикации в официальном Telegram-канале кабмина.

Отмечается, что одной из главных задач фонда является поддержка участников СВО и семей погибших бойцов. «Защитники Отечества» помогает им с вопросами образования и трудоустройства, адаптации в обществе, а также с оформлением документов и иными юридическими вопросами.

Фонд также занимается адаптацией жилья вернувшихся из зоны СВО инвалидами. Таким ветеранам предоставляются все необходимые для реабилитации средства.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поручил решить вопрос обеспечения граждан средствами реабилитации.