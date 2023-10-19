Путин поручил решить вопрос обеспечения граждан средствами реабилитации

Президент РФ Владимир Путин дал поручение решить вопрос об обеспечении нуждающихся граждан средствами реабилитации. Речь идет, как про паралимпийцев, так и про участников специальной военной операции.

Путин сегодня, 19 октября, принял участие в совете по физической культуре и спорту. Он рассказал, что соответствующая сфера поддерживается за счет бюджетных средств, однако для ее финансирования можно найти и внебюджетные источники.

«Минтруд должен избавить этот вид деятельности от монополии», — отметил глава государства.

Президент обратил внимание, что современные средства реабилитации в разы дороже устаревших, однако они необходимы. Ответственные ведомства выделяют дополнительные средства на эти цели, заключил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поддержал идею проведения спортивных парадов на Красной площади.