Путин поручил решить вопрос обеспечения граждан средствами реабилитации

Отрасль уже поддерживается за счет бюджетных средств, однако можно найти и внебюджетный, отметил глава государства.
Фото, видео: Сергей Савостьянов / ТАСС; 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин дал поручение решить вопрос об обеспечении нуждающихся граждан средствами реабилитации. Речь идет, как про паралимпийцев, так и про участников специальной военной операции.
Путин сегодня, 19 октября, принял участие в совете по физической культуре и спорту. Он рассказал, что соответствующая сфера поддерживается за счет бюджетных средств, однако для ее финансирования можно найти и внебюджетные источники.
«Минтруд должен избавить этот вид деятельности от монополии», — отметил глава государства.
Президент обратил внимание, что современные средства реабилитации в разы дороже устаревших, однако они необходимы. Ответственные ведомства выделяют дополнительные средства на эти цели, заключил он.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поддержал идею проведения спортивных парадов на Красной площади.
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