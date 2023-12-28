Опубликован полный список гостей «голой вечеринки» Насти Ивлеевой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 413 0

Опубликован полный список гостей голой вечеринки Насти Ивлеевой в Москве

Опубликован полный список гостей «голой вечеринки» Насти Ивлеевой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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В столичном «Мутаборе» в злополучную ночь собрались порядка 170 человек, чья жизнь теперь круто изменилась.

В распоряжение 5-tv.ru попал полный список гостей, которые пришли на скандальную «голую вечеринку» блогера Насти Ивлеевой. Согласно бумагам, в московском клубе «Мутабор» собрались 170 человек. Кто-то из них известен в узких кругах, а кто-то — в широких.

Имена многих посетителей резонансного мероприятия стали известны сразу — никто и не пытался скрыть своего присутствия на «шабаше» Ивлеевой, пока на него не обратили внимание Роскомнадзор и прокуратура.

Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, известные среди молодежи рэперы и жены бизнесменов красовались своими полуголыми нарядами. Некоторые, в том числе некий Vacio, были голыми намного более, чем наполовину. Он явился к Анастасии на огонек в одном носке, от которого избавился в разгар веселья.

Среди «голых», которым больше не до смеха, были и Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZa, Джиган с супругой Оксаной Самойловой, Анна Асти, Юлия Коваль, Нигай Карина, Аня Покров, Мальбек, Дима Билан и другие, многим из которых уже испортили новогодние праздники отказом от сотрудничества.

«Голая» вечеринка Ивлеевой стала чуть ли не самым скандальным событием года. Сама виновница торжества облачилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе, а ее место, на которое она искала приключения, было украшено бриллиантами стоимостью 23 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, какой срок может грозить Ивлеевой после скандальной вечеринки.

Опубликован полный список гостей «голой вечеринки» Насти Ивлеевой

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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