Среди приглашенных на «голую» вечеринку оказались дети и супруги топ-менеджеров

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 124 0

Среди приглашенных на вечеринку Ивлеевой есть дети и супруги топ-менеджеров

Среди приглашенных на «голую» вечеринку оказались дети и супруги топ-менеджеров

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В число гостей попала и жена известного ресторатора Бориса Зарькова, основателя группы White Rabbit Family, Ирина.

Супруги и дети известных в России топ-менеджеров оказались в списке гостей и приглашенных на голую вечеринку Анастасии Ивлеевой, прошедшей на прошлой неделе в московском клубе «Мутабор», удалось выяснить 5-tv.ru.

В список гостей попали жены основателей компании Capital Group Павла Те и Эдуарда Бермана — Ольга Карпуть и Инга Берман, а также супруга основателя White Rabbit Family — Ирина Зарькова.

Также среди гостей по списку есть дочка владелицы семейного клуба Vikiland Виктории Манасир и основателя холдинга «Стройгазконсалтинг» Зияда Манасира — Дана Манасир. В 2016 году Зияд попал в список Forbes в топ-200 богатейших бизнесменов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что опубликован полный список гостей вечеринки Анастасии Ивлеевой.

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