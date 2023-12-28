Среди приглашенных на «голую» вечеринку оказались дети и супруги топ-менеджеров

В число гостей попала и жена известного ресторатора Бориса Зарькова, основателя группы White Rabbit Family, Ирина.

Супруги и дети известных в России топ-менеджеров оказались в списке гостей и приглашенных на голую вечеринку Анастасии Ивлеевой, прошедшей на прошлой неделе в московском клубе «Мутабор», удалось выяснить 5-tv.ru.

В список гостей попали жены основателей компании Capital Group Павла Те и Эдуарда Бермана — Ольга Карпуть и Инга Берман, а также супруга основателя White Rabbit Family — Ирина Зарькова.

Также среди гостей по списку есть дочка владелицы семейного клуба Vikiland Виктории Манасир и основателя холдинга «Стройгазконсалтинг» Зияда Манасира — Дана Манасир. В 2016 году Зияд попал в список Forbes в топ-200 богатейших бизнесменов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что опубликован полный список гостей вечеринки Анастасии Ивлеевой.