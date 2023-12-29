Похмельный завтрак после застолья: как приготовить правильный домашний борщ

Каждая хозяйка готовит борщ по своему особенному рецепту. Бренд-шеф Сергей Сущенко поделился своей вариацией супа.

Чтобы быстро вернуться к жизни после новогодней ночи с застольем, лучше всего приготовить борщ. Своим рецептом домашнего борща поделился бренд-шеф Сергей Сущенко в интервью изданию Газета.ру.

Так, в первую очередь, приготовление супа стоит начать с варки мяса. Для этого в кастрюлю налить холодную воду, положить туда промытую говядину. В это же время репчатый лук нарезать крупными кольцами, а морковь толстым ломтиком. Все это слегка запечь в духовке и отправить в кастрюлю к мясу.

«Варим при слабом кипении не менее четырех часов. За 30 минут до готовности положить промытые стебли петрушки и укропа. Готовый бульон снять с плиты положить лавровый лист и перец душистый целиком, накрыть крышкой и дать настояться еще 30 минут. Затем бульон процедить», — объяснил Сущенко.

Для основы борща потребуется приготовленный говяжий бульон, морковь, репчатый лук, томатная паста, растительное масло, свекла, яблочный уксус, сахар, капуста, соль, лавровый лист, черный молотый перец, чеснок, зелень, свекольный сок и отварной картофель. Для этого на сковородке на растительном масле обжарить репчатый лук, затем добавить нарезанную морковь и готовить до размягчения овощей.

«После добавляем часть чеснока, томатную пасту и пассируем до готовности. Нарезанную свеклу обжариваем на растительном масле, после добавляем уксус и сахар. Тушим до выпаривания уксуса, после добавляем часть бульона и тушим до готовности свеклы. Капусту нарезаем соломкой», — добавил бренд-шеф.

В кипящий говяжий бульон не лишним будет добавить нарезанную капусту. А после — подготовленную пассировку из лука, моркови и томатной пасты. Снова довести до кипения и немного подсолить. Затем в кастрюлю отправить тушеную свеклу, подождать и варить до готовности овощей.

«Когда борщ готов, добавляем в него лавровый лист, душистый перец и часть нарезанного чеснока. Суп необходимо снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться около двух часов. Рекомендуем подавать со сметаной», — заключил бренд-шеф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие закуски на новогоднем столе рушат здоровье.