Говорят, как встретишь Новый год — так его и проведешь. Соответствуя данному крылатому выражению, в России всегда отмечают этот праздник с большим размахом. Многие позволяют себе во время застолья зачастую даже больше, чем обычно. Однако злоупотребление алкоголем да еще и в сочетании с вредными закусками — прямой путь к отравлению и другим проблемам со здоровьем.

Как правильно отмечать Новый год с точки зрения питания и что категорически нельзя ставить на стол, эксклюзивно Пятому каналу рассказала нутрициолог Анастасия Кондаурова.

Анастасия Кондаурова

Нутрициолог

Зачем закусывать алкоголь

Некоторые поклонники крепких напитков считают, что закусывать спиртное — удел слабых, и подначивают друг друга почаще наполнять бокалы. «Между первой и второй», «Первая пролетела, вторая рукой позвала», «Бог любит троицу» — подобные комментарии часто звучат на застольях в Новый год. Другие же гости на праздничном банкете томно потягивают бокал вина бокалом и не притрагиваются к жирным салатам, чтобы не «наесть» лишних килограммов.

Однако с точки зрения здоровья между тостами все-таки нужно обязательно делать перерывы на еду. Это позволит не только дольше сохранять сознание, но и минимизировать опасные последствия для организма, которые может «подарить» спиртное.

«Закусывать алкоголь необходимо для того, чтобы снизить воздействие спиртного на организм и сильно не опьянеть», — подчеркнула нутрициолог.

Также пища препятствует всасыванию токсинов в кровь. Дело в том, что, попадая в организм, спирт — этанол — окисляется. Тяжелый удар приходится не только на желудочно-кишечный тракт, но и на печень, которая нейтрализует чужеродные вещества. В некоторых случаях (при длительном злоупотреблении горячительными напитками или при большом количестве выпитого) алкоголь может разложиться до опасного для человека яда — уксусной кислоты, что оказывает сильный отравляющий эффект. Поначалу участник застолья может страдать от похмелья, но потом проблемы усугубляются, развивается целый ряд серьезных заболеваний, вплоть до цирроза печени.

Чтобы избежать негативных последствий, нужно обязательно закусывать и при этом выбирать правильные продукты к выбранному праздничному напитку.

Какие закуски идеально подходят для новогоднего стола

Главное правильно хорошей закуски — содержание большого количества белков и жиров. На столе должны стоять сытные блюда, но при этом не имеющие в своем составе опасных веществ.

1. Мясо. Во главе праздничного стола на Новый год традиционно стоит мясо. Только выбирать продукт следует с особой тщательностью.

«Лучше [для новогоднего стола подходит] жирная и белковая еда, например, запеченное мясо индейки в рукаве. Так как жиры [в составе продукта] препятствуют воздействию алкоголя на организм и снижают всасываемость спирта в кровь», — отметила нутрициолог.

Стоит выбирать нежирное мясо, так как оно способствует медленному и равномерному усвоению алкоголя.

2. Бутерброды с красной икрой. Это блюдо стало одним из главных на праздничном застолье. Считается, что, поставив на стол такое угощение, можно привлечь радость и богатство в Новом году. Данное кушанье также хорошо сочетается со спиртным.

Данное блюдо содержит большое количество жиров и белков, что снижает всасываемость алкоголя в кровь. Также этот продукт, благодаря витаминам, позволяет укрепить здоровье кожи, костей, волос и ногтей, повысить иммунитет, а также оказывает позитивное влияние на работу головного мозга.

«Красная икра — сама по себе достаточно полезный продукт. Желательно включать в бутерброд цельнозерновой хлеб, а не белый, как обычно это делается», — прокомментировала эксперт.

Цельнозерновой хлеб из-за содержащихся в нем отрубей и ростков зерна, ставится большим количеством антиоксидантов, а также сложными углеводами, которые продлевают чувство насыщения и благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт.

3. Холодец. Один из завсегдатаев новогоднего стола также входит в тройку самых полезных закусок к алкоголю. Стоит помнить, что сочетание пищевых волокон в мясной начинке и желатина благотворно влияют на состояние кожи, поэтому этот деликатес на празднике точно не должен оставаться без внимания.

«Он хорош тем, что там есть еще и коллаген, который поддерживает эластичность кожи», — отметила эксперт.

Однако людям с повышенным уровнем холестерина стоит осторожнее подходить к данному продукту, так как большое содержание жиров в холодце может усугубить проблему и привести к образованию бляшек на сосудах.

Как сделать привычные закуски менее вредными

Угодить всем гостям на Новый год довольно сложно, поэтому многие хозяйки придерживаются классических рецептов и на праздничный стол ставят любимые многими майонезные салаты: оливье, крабовый, мимозу и так далее.

Однако соус в таких салатах довольно калориен, что приводит к увеличению килограммов, а также повышает уровень холестерина в крови. Конечно, совсем отказываться от любимых блюд тоже не стоит, ведь остальные ингредиенты вкусные и довольно полезные. В данном случае лучше поменять заправку.

«Можно в тот же состав ингредиентов добавить сметану или греческий йогурт. Это будет вкусно и при этом намного полезнее, чем салат с майонезом», — порекомендовала эксперт.

Не рекомендуется также ставить на стол жирные и жареные блюда, поскольку они также калорийны и пагубно отражаются на здоровье желудочно-кишечного тракта.

Самые опасные продукты на новогоднем столе

Важно помнить, что не все продукты образуют хорошее сочетание с алкоголем. Существует как минимум четыре категории продуктов, которые лучше употреблять отдельно от спиртного.

1. Сладкое. Многие привыкли закусывать спиртные напитки шоколадками или конфетами, к тому же праздник, на который часто дарят лакомства, к этому располагает. Однако делать это категорически не стоит, потому что алкоголь сам по себе имеет в своем составе сахар. Вперемежку со сладостями уровень глюкозы в крови увеличивается в несколько раз.

«Самые опасные блюда на новогоднем столе — это сладкое: конфеты, торты, то, что может вызвать резкий скачок сахара в крови. Это очень вредно для людей с инсулинорезистентностью (состоянием, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину и препятствуют усвоению глюкозы, — прим. ред.), сахарным диабетом или предрасположенностью к нему», — прокомментировала нутрициолог.

Особенно не стоит на Новый год употреблять спиртное в данном сочетании, надеясь на то, что торты с жирным кремом позволят снизить опьянение. Этот дедовский способ не имеет никакого отношения к реальности, а только усугубляет ситуацию в организме.

Читайте также Растопят жир: отказ всего от 3 продуктов поможет сбросить вес к Новому году

2. Соленья. Считается, что нет лучшей закуски, чем соленые огурцы или грибы. Но налегать на данные блюда на Новый год не стоит. Большое количество приправы в маринадах дестабилизирует водный баланс в организме, что приводит к повышению отечности после праздников, а также влияет на течение заболеваний.

«Соленья могут спровоцировать повышение давления, задержку жидкости в организме и очень опасны для людей с предрасположенностью к гипертонии», — прокомментировала эксперт.

Исключение можно сделать для соленой рыбы, так как она довольно жирная, что позволяет справиться с воздействием алкоголя, но все-таки не следует употреблять ее в большом количестве.

3. Жареное. Картошку, мясо и другие продукты, приготовленные данным способом, лучше вообще убрать с новогоднего стола, ведь существует множество других всеми любимых и не менее праздничных блюд.

Жареные продукты способствуют набору лишнего веса, усиливают проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также массу других заболеваний, в том числе и риск развития онкологии. Дело в том, что в процессе такой тепловой обработки пищи с большим количеством масла образуются канцерогены — вещества, провоцирующие возникновение злокачественных опухолей. А алкоголь на Новый год может только усугубить процессы.

4. Фастфуд. Бургеры, наггетсы, картофель-фри, куриные стрипсы и другая подобная еда все больше набирает популярность у современной молодежи, которая не любит заморачиваться и готовить множество блюд на праздник. Доставка, конечно же, помогает сэкономить время, а вот здоровья от подобного рациона точно не прибавится.

«Следует исключить вовсе фастфуд, потому что это и есть самая опасная пища, которая содержит в себе которая вредные химические вещества», — предупредила нутрициолог.

Спиртные напитки способны только усугубить негативное влияние «быстрой еды».

Также стоит исключить из новогоднего рациона блюда, вызывающие индивидуальную непереносимость или аллергию у участников банкета. Это поможет позитивно провести праздник и приобрести только приятные впечатления.

Идеальные пары для закуски на новогоднем столе

У каждого свои вкусовые предпочтения, но существуют «идеальные закусочные пары», которые помогают избежать негативных последствий после праздника.

Закуски к шампанскому

К традиционному новогоднему напитку отлично подойдут блюда из жирной рыбы (например, лосося), морепродуктов или нежирного мяса. Также в качестве закуски можно использовать сыр, фрукты или бутерброды с икрой.

Опасный звон бокалов: кому категорически нельзя пить шампанское

Закуски к вину

«На вкус и цвет товарищей нет, но самые идеальные пары — это красное вино и мясо, белое вино и рыба», — отметила эксперт.

Также к данным напиткам можно подавать курицу, морепродукты, и конечно же, сыр.

Закуски к виски, водке и коньяку

К крепким напиткам лучше выбирать более питательные закуски. Не стоит ограничиваться салатами и побольше орудовать вилкой в гарнире. Идеальными парами для водки, коньяка и других подобных видов алкоголя станут вареная картошка, пельмени, холодец. Также к ним подойдут горячие жирные супы: наваристый борщ или уха.