Командующий ВС Нидерландов призвал усилить армию на случай войны

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Командующий нидерландской армией Вийнен заявил об угрозе войны с Россией

Командующий ВС Нидерландов призвал усилить армию на случай войны

Фото: www.globallookpress.com / tk2 / ZUMApress.com

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Мартин Вейнен требует готовиться к противостоянию с Россией.

Уходящий в отставку главнокомандующий вооруженными силами Нидерландов Мартин Вейнен призвал усилить армию на случай войны с Россией, потребовав каждый год набирать несколько тысяч добровольцев. Его слова процитировала газета De Telegraaf.

«Наше общество должно готовиться к войне с Россией. Для того, чтобы справиться с таким конфликтом, необходимо больше резервистов и добровольцев, чтобы позволить армии продолжать функционировать», — отметил чиновник.

К слову, в Североатлантическом альянсе то и дело обсуждают меры защиты от якобы неизбежной угрозы со стороны России. Подобные диалоги ведут дипломатов и политических деятелей последние несколько лет.

Россия же неоднократно отмечала, что страны НАТО стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей. Как заявлял пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, действия блока подтверждают правильность решения о начале СВО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Украины могут лишить население пенсий и зарплат.

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