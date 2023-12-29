Виноват сам? Трампа отстранили от праймериз штата Мэн в 2024 году

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Рита Миронова
Рита Миронова 25 0

Госсекретарь штата Мэн отстранила Трампа от участия в праймериз в 2024 году

Виноват сам? Трампа отстранили от праймериз штата Мэн в 2024 году

Фото: Reuters / POOL

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Команда экс-президента США собирается обжаловать решение.

Госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз отстранила бывшего американского лидера Дональда Трампа от участия в праймериз штата в 2024 году. Об этом сообщается в постановлении.

«Я считаю, что документ о правомочности его участия в выборах не действителен, потому что он не может занимать выборную должность на основании части третьей 14-й поправки к конституции», — говорится в документе.

Предвыборный штаб Трампа прокомментировал это заявление, отметив, что результаты выборов пытаются сфальсифицировать таким образом. Команда экс-президента США собирается обжаловать решение госсекретаря штата Мэн.

В то же время суды еще в 16 американских штатах рассматривают иски с требованием не допустить бывшего лидера США Дональда Трампа в праймериз от Республиканской партии.

Уточняется, что в исках ссылаются на 14 поправку к Конституции Соединенных Штатов. Также там утверждается, что Дональд Трамп принимал участие в штурме Капитолия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден и Трамп могут со скандалом вылететь из президентской гонки.

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