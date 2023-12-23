Повод веский: Байден и Трамп могут со скандалом вылететь из президентской гонки

|
Алина Крылова
Алина Крылова 43 0

Джо Байдена и Дональда Трампа могут исключить из президентской гонки

Повод веский: Байден и Трамп могут со скандалом вылететь из президентской гонки

Фото: www.globallookpress.com / Kevin Dietsch - Pool via CNP

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента США 2024

Республиканец Дэн Патрик нашел вескую причину не продвигать действующего президента в новой политической гонке.

Президентские выборы в США в ноябре 2024 года могут пройти без участия сразу двух главных кандидатов на пост. Действующий президент Штатов Джо Байден рискует лишиться поддержки своих напарников из-за допущенной оплошности вслед за Дональдом Трампом.

Вице-губернатор Техаса республиканец Дэн Патрик предложил снять президента Джо Байдена с праймериз в штате из-за его отношения к иммиграции. Как пишет EADaily со ссылкой на газету The Hill, сразу после прихода Байдена на пост лидера страны, республиканец пустил на самотек вопрос, касающийся эмиграционного кризиса. В свою очередь, этот вопрос привел к обострению противостояния между двумя «воюющими» штатами: Техас, выступающий за необходимость дать убежище тысячам беженцев, столкнулся с серьезным противодействием Нью-Йорка. Теперь проявившиеся проблемы могут «выбить из-под Байдена президентское кресло».

Среди прочих предпосылок, как сообщают журналисты, значатся также коррупция семейства Байденов с получением взяток от иностранных олигархов, и нарушение президентской присяги. Предполагается, что такое решение должно стать своеобразной «ответкой» на аналогичное решение Верховного суда Колорадо отстранить от праймериз другого сильного претендента Дональда Трампа. К тому же, и предпосылки к этому тоже есть: принятые во время предыдущего президентства решения привели к неприятностям, временным провалам в экономике Штатов и беспорядкам сразу в нескольких регионах. Теперь в стране всерьез опасаются повторения ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал, почему немощный Байден не лишится своего поста в правительстве.

Тема:
Выборы президента США 2024
21 дек
«Нет права»: в США пытаются не допустить Трампа до участия в выборах
20 дек
Суд в Колорадо запретил Трампу участвовать в выборах
17 дек
Трамп раскритиковал политику Байдена цитатой Путина
10 дек
Кандидат в президенты США признал Донбасс российской территорией
10 дек
Программа уже готова: что Трамп собирается сделать с НАТО
6 дек
Назло Трампу: Байден объяснил желание остаться президентом на второй срок
3 дек
«Америка будет свободной»: Трамп объявил о «крестовом походе» против Байдена
23 нояб
Трамп обвинил «нечестивого» Байдена в том, что США скатываются в ад 
19 нояб
Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня
18 нояб
Убедил: суд в США допустил к выборам Трампа, причастного к штурму Капитолия
+1° Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.94
0.23 101.29
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:55
Муж в кадре, сваха в жизни: как выглядят подлинные супруги актеров «Реальных пацанов»
11:39
«Некрофильская постановка»: Захарова связала провокации в Буче и Неммерсдорфе
11:28
«Очень сильная связь»: матери Дмитрия «Пухляша» Красилова стало плохо на похоронах сына
11:19
Россия удержит часть взноса в ОЗХО на финансирование Группы по расследованию
11:01
Повод веский: Байден и Трамп могут со скандалом вылететь из президентской гонки
10:45
«Это не ТО, вы не машину привезли»: Хайдаров раскрыл самые нелепые запросы клиентов

Сейчас читают

«Имеют тонкую связь»: предчувствуют ли собаки приближение смерти хозяина
«Без широких торжеств»: звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов женился
«Утопающий хватается за соломинку»: сможет ли Украина мобилизовать сбежавших из страны мужчин
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса