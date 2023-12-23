Повод веский: Байден и Трамп могут со скандалом вылететь из президентской гонки

Джо Байдена и Дональда Трампа могут исключить из президентской гонки
Фото: www.globallookpress.com / Kevin Dietsch - Pool via CNP
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Республиканец Дэн Патрик нашел вескую причину не продвигать действующего президента в новой политической гонке.
Президентские выборы в США в ноябре 2024 года могут пройти без участия сразу двух главных кандидатов на пост. Действующий президент Штатов Джо Байден рискует лишиться поддержки своих напарников из-за допущенной оплошности вслед за Дональдом Трампом.
Вице-губернатор Техаса республиканец Дэн Патрик предложил снять президента Джо Байдена с праймериз в штате из-за его отношения к иммиграции. Как пишет EADaily со ссылкой на газету The Hill, сразу после прихода Байдена на пост лидера страны, республиканец пустил на самотек вопрос, касающийся эмиграционного кризиса. В свою очередь, этот вопрос привел к обострению противостояния между двумя «воюющими» штатами: Техас, выступающий за необходимость дать убежище тысячам беженцев, столкнулся с серьезным противодействием Нью-Йорка. Теперь проявившиеся проблемы могут «выбить из-под Байдена президентское кресло».
Среди прочих предпосылок, как сообщают журналисты, значатся также коррупция семейства Байденов с получением взяток от иностранных олигархов, и нарушение президентской присяги. Предполагается, что такое решение должно стать своеобразной «ответкой» на аналогичное решение Верховного суда Колорадо отстранить от праймериз другого сильного претендента Дональда Трампа. К тому же, и предпосылки к этому тоже есть: принятые во время предыдущего президентства решения привели к неприятностям, временным провалам в экономике Штатов и беспорядкам сразу в нескольких регионах. Теперь в стране всерьез опасаются повторения ситуации.
Ранее 5-tv.ru писал, почему немощный Байден не лишится своего поста в правительстве.
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