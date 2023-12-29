В правительстве анонсировали запуск проекта о развитии беспилотного транспорта

|
Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Чернышенко: нацпроект о развитии беспилотного транспорта запустят в 2024 году

В правительстве анонсировали запуск проекта о развитии беспилотного транспорта

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Эти технологии позволят России достичь уровня технологического суверенитета в области создания БПЛА.

В 2024 году будет запущен национальный проект «Развитие беспилотных средств транспорта». Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в беседе с РИА Новости.

«Для развития этих технологий, по поручению президента в следующем году будет создан новый национальный проект „Развитие беспилотных средств транспорта“. В рамках этого проекта как раз и разрабатывается большое количество технологий», — сказал он.

Эти технологии позволят нашей стране достичь уровня технологического суверенитета в области создания беспилотников. Речь в том числе идет и о летающих. По словам Чернышенко, оборонная промышленность — это драйвер для развития многих технологий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из себя представляют новые военные российские разработки. В частности, о дроне-камикадзе «Суперкам» и реактивной системе залпового огня «Возрождение».

-4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
90.30
-1.41 100.55
-0.80
Начните жить с чистого листа: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 январ...

Последние новости

11:45
Каждому по 45 миллионов? Оштрафуют ли Ивлееву на миллиард за «голую» вечеринку
11:44
В России разработали технологию заготовки сухой плазмы, особо нужную военным
11:30
«Желания сбываются»: какую новогоднюю традицию соблюдает AKMAL’
11:25
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Малики и Минары
11:23
SpaceX запустила ракету с секретным шаттлом США
11:19
«Консервативный человек»: какая модель отношений подходит Наталье Подольской

Сейчас читают

Адвокат Демидов прокомментировал иск в отношении Ивлеевой
Журналистское расследование: что подорожало в российских магазинах перед Новым годом?
Задержан подозреваемый в убийстве самарского адвоката Калиниченко
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса