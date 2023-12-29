В правительстве анонсировали запуск проекта о развитии беспилотного транспорта
Чернышенко: нацпроект о развитии беспилотного транспорта запустят в 2024 году
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
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Эти технологии позволят России достичь уровня технологического суверенитета в области создания БПЛА.
В 2024 году будет запущен национальный проект «Развитие беспилотных средств транспорта». Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в беседе с РИА Новости.
«Для развития этих технологий, по поручению президента в следующем году будет создан новый национальный проект „Развитие беспилотных средств транспорта“. В рамках этого проекта как раз и разрабатывается большое количество технологий», — сказал он.
Эти технологии позволят нашей стране достичь уровня технологического суверенитета в области создания беспилотников. Речь в том числе идет и о летающих. По словам Чернышенко, оборонная промышленность — это драйвер для развития многих технологий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из себя представляют новые военные российские разработки. В частности, о дроне-камикадзе «Суперкам» и реактивной системе залпового огня «Возрождение».
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