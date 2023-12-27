«Покроет передовую и тылы»: что из себя представляют новые военные российские разработки

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 21 0

Военный эксперт Кнутов: РЗСО «Возрождение» будет маневренной и безопасной

«Покроет передовую и тылы»: что из себя представляют новые военные российские разработки

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Речь идет о дроне-камикадзе «Суперкам» и реактивной системе «Возрождение».

Российские военные разработки постоянно совершенствуются и, без преувеличения, являются одними из самых передовых в мире. О последних из них — РСЗО «Возрождение» и дронах-камикадзе «Суперкам» — в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал директор музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

Дрон-камикадзе «Суперкам»

Новый барражирующий боеприпас «Суперкам» был разработан госкорпорацией «Ростех». По словам Юрия Кнутова, его система позволяет ориентироваться сразу по двум системам наведения: универсальной и ГЛОНАСС. Это не только обеспечивается работу дрона на больших расстояниях, но и позволяет поражать цель с высокой точностью. Кроме того, система беспилотников защищена специальными устройствами, которые осложняют работу радиоэлектронных станций противника.

Таким образом, «Суперкам» выполняет сразу две функции: разведывательного и дрона-камикадзе.

«То, что такие беспилотники сейчас появляются, говорит о том, что мы четко отслеживает ситуацию на фронте, видим, какого типа аппараты нам нужны с какими непосредственно характеристикам. Поэтому появление подобного рода беспилотников — оно будет ожидаемо войсками на непосредственно линии соприкосновения. Я полагаю, что, чем быстрее они появятся на линии фронта, тем больше шансов, что противник почувствует достаточно серьезные последствия их применения», — говорит Юрий Кнутов.

Реактивная система залпового огня «Возрождение»

Запуск серийного производства новой мощной бикалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Возрождение» планируется в начале 2024 года. Военный эксперт считает, что установка будет весьма маневренной.

«РЗСО будет иметь индивидуальную головку самонаведения через ГЛОНАСС, что обеспечит точно поражения конкретных целей. И я думаю, что будет использована система ракетного заряжения, как в HIMARS. Это облегчит достаточно серьезные вопросы, связанные с безопасностью самой техники, то есть контрбатарейной борьбой. Появится возможность нанести удар, развернуться и уехать. Еще пока ракета будет лететь, наша машина уже будет находиться в движении», — объясняет Юрий Кнутов.

Последнее, кстати, по словам эксперта, делает практически невозможным уничтожение РЗСО, даже если ее обнаружит противник.

При этом дальность таких ракет — около 120 километров, что наряду с другими российскими оружейными системами позволит закрывать не только передовую, но и все ближние тылы.

Ранее 5-tv.ru писал,  в чем особенность снайперской винтовки Чукавина.

-2° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.71
-0.26 101.12
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:15
Это законно? Роман Костомаров вновь подверг себя большой опасности
18:01
Экс-депутату Белоусову отменили приговор по делу о взятках
18:00
«Покроет передовую и тылы»: что из себя представляют новые военные российские разработки
17:53
«Я много выступала»: Мизулина рассказала, как появилась идея поздравить детей в больнице
17:40
«Слов нет»: дети из Луганска и Донецка побывали на елке в Кремле
17:35
Путин выдвинул предложение о ежегодной премии «Наставник года»

Сейчас читают

Предновогодье в Киеве: люди унывают и нищают, власти гребут миллиарды
«Лучшие в мире танки»: почему Россия регулярно «прокачивает» свое вооружение
Утонул в чернилах: как живет единственный сын актрисы Елены Яковлевой
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса