Экс-замглавы МЧС Гурович получил срок по делу о превышении полномочий

Его действия привели к ущербу, который оценили в 320 миллионов рублей.

Московский городской суд признал виновным бывшего замминистра МЧС России Андрея Гуровича по делу о превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Суд признал Гуровича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ („Злоупотребление должностными полномочиями“)», — говорится в сообщении.

Гуровича приговорили к пяти годам колонии общего режима. Суд лишил его права занимать в течение двух лет должности в госорганах, связанных с осуществлением организационно-распорядительных полномочий и функций представителя власти.

В июле 2022 года Гуровича задержали, а потом против него возбудили уголовное дело. Находясь на посту замглавы МЧС РФ, он в 2020-м организовал выделение из федбюджета свыше 969 миллионов рублей на строительство в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с ковидом.

Причем учреждение построили, но без учета особенностей регионального климата. Затем оно не использовалось по назначению, а позже было просто снесено. Гурович признался, что знал обо всех нюансах, но меры не принял. Действия Гуровича привели к ущербу более чем в 320 миллионов рублей.

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