Следователи закрыли уголовное дело о неуплате налогов в отношении Чекалиных

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 157 0

Прежде сообщалось, что суд снял все наложенные ограничения.

Следователи закрыли уголовное дело о неуплате налогов в отношении Чекалиных

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, прекращено. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Константин Третьяков.

«Вчера Следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных», — уточнил он.

Позднее в СК подтвердили закрытие дела по статье о налогах. Однако делопроизводство об отмывании денежных средств еще не прекращено.

«В настоящий момент дело о налоговом преступлении в отношении Чекалиных полностью прекращено, однако дело об отмывании денег, также возбужденное в отношении блогера и ее супруга, продолжается. По нему ведется предварительное следствие», — приводит ТАСС слова представителя СК.

Несколько дней назад сообщалось, что суд снял с Чекалиной все ограничения. Речь в том числе идет и об ограничениях, связанных с перемещением и использованием интернета. На странице в одной из запрещенных соцсетей Лерчек успела даже опубликовать видео с супругом Артемом и детьми и сообщить о возвращении.

Напомним, Лерчек и ее мужа обвинили в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Согласно данным следствия, Чекалины на протяжении нескольких лет «дробили» свои доходы по счетам друзей и родственников, чтобы не платить. Позднее Чекалины выплатили ФНС долг почти в 500 миллионов рублей. Задолженность была полностью погашена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как блогер Шабутдинов заработал миллионы на своих бизнес-тренингах.

Тема:
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