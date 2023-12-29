Актеры сериала «След» исполнили мечту 16-летней Даши с «Елки желаний»

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Иногда исполнить желание ребенка очень просто.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Перед Новым годом исполнилось желание 16-летней Даши. Девочка хотела плакат с любимыми актерами из сериала «След», но ее ждал большой сюрприз. А в роли волшебников для 11-летнего Коли оказалась вся съемочная группа «Великолепной пятерки». Впрочем, помощниками Деда Мороза, может стать каждый — как исполняются самые трогательные мечты, расскажет корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

Под Новый год возможно все. И даже чтобы майор Круглов и майор Соколова пришли в гости — да еще и с подарками.

«Здесь автографы для тебя. Расписалась Настя Гулимова, которая Оксана как раз. Анюта Данькова, которая патологоанатом наш», — рассказала актриса сериала «След» Юлия Вайншнур.

У Даши сложный диагноз — ДЦП. Веселая 16-летняя девчонка любит играть в шахматы, смотреть сериалы и рисовать, хоть это и дается с трудом… Шкаф обклеен любимыми телепрограммами. «След» — среди них, потому и письмо на «Елку желаний» — про него.

«Хотелось загадать что-то такое волшебное, что мы сами не можем исполнить», — поделилась мама Даши Наталья Шкапина.

Желание Даши было проще — ей всего лишь хотелось плакат с героями сериала. Мама с папой обыскались его по всем магазинам. Но случилось чудо, и Даша смогла обнять любимых актеров.

«Мы с удовольствием согласились, и ни секунды в этом не сомневались о том, что мы должны просто приехать и поздравить с наступающим праздником», — говорит заслуженный артист РФ исполнитель роли майора Николая Круглова в телесериале «След» Владимир Ташлыков.

«Когда ты это по-настоящему желаешь и ждешь, оно обязательно случится» — актриса, исполнительница роли оперативника Юлии Соколовой в телесериале «След» Юлия Вайшнур.

Каждый год «Елка желаний» исполняет мечты тысячи детишек, которые особенно нуждаются в поддержке. С тяжелыми заболеваниями, инвалидностью, из малообеспеченных семей. Творят волшебство помощники Деда Мороза — россияне со всей страны. Участвуют в акции и официальные лица.

«Город Оренбург, 11 лет. Мечтает побывать на киностудии. Организуем», — читает пожелание руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

И вот Коля с мамой и сестренкой — в Санкт-Петербурге. Приехали на съемочную площадку сериала «Великолепная пятерка». Встречает лично актер Нодар Джанелидзе, исполняющий роль лейтенанта Бубнова.

Коля полностью погрузился в кино. Во время настоящих съемок сцены в больнице операторы дали порулить камерой и объяснили, как выстроить красивый кадр. Каждый из сотрудников на киноплощадке хотел влюбить Колю именно в свою профессию.

Но самому Коле больше всего интересно было узнать о работе сценариста. И ему показали сюжет еще не вышедшей серии.

Сделать ребенка счастливее, чтобы он загорелся желанием творить и достигать всех целей, — таким и должен быть Новый год.

«Мне очень понравился этот день. Я прям счастлив, что все это увидел, в восторге. Это запомнилось на всю жизнь», — рассказал Коля.

Сам Николай пока не определился, кем именно он хочет работать в киноиндустрии — оператором, сценаристом или все-таки актером. А может, и вовсе в другой сфере. Но нет сомнений, что этот день поможет ему однажды выбрать любимую профессию.

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