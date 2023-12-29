В Китае назначили нового министра обороны вместо Ли Шанфу

Экс-глава Минобороны был уволен в октябре. На публике при этом он перестал появляться с августа.

Парламент Китая назначил адмирала Дун Дзюня новым министром обороны КНР. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на обнародованное решение.

Дун Дзюнь занимал пост главнокомандующего Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК).

Решение о его назначении было принято на седьмой сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, которая проходила в Пекине в период с 25 по 29 декабря.

Предшественник новоиспеченного министра Ли Шанфу был уволен 24 октября 2023 года. 15 сентября газета The Financial Times сообщила о его отстранении. Однако, что стало причиной возможной отставки, источники журналистов не сообщили. Американской разведке удалось выяснить, что официальный представитель ведомства не появлялся на публике с августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин заявил о планах вернуть Тайвань.