Это свершилось: звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит приедет в Россию

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 77 0

Турецкий актер Озчивит приедет в Россию на концерты

Это свершилось: звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит приедет в Россию

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век», 2011 г.

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Фанаты смогут увидеть любимого актера вживую, а также насладиться музыкой.

Звезда турецких фильмов и сериалов Бурак Озчивит давно завоевал сердца российских телезрителей. Благодаря «Великолепному веку» актер прославился не только на родине, но и по всему миру, неспроста став любимцем женской аудитории.

Своих главных поклонников артист порадовал необыкновенной новостью: знаменитость собирается приехать в Россию, чтобы принять участие в киноконцертах, которые пройдут 20 и 21 февраля в Москве и Санкт-Петербурге. Издание 7Дней.ru сообщает, что на мероприятиях Озчивит поделится своим опытом работы киноактера, расскажет о необычных историях со съемок, а также пообщается с телеведущим Вячеславом Макаровым.

Кроме того, будет организована специальная фан-встреча, на которой артист сможет ответить на вопросы поклонников, а также дать автографы всем желающим. На концертах посетители услышат любимые мелодии заглавных песен самых популярных сериалов Турции.

В столице музыку исполнит симфонический оркестр под руководством Евгения Олейникова, а в Петербурге фанатов порадует Эстрадно-симфонический оркестр во главе с Андреем Медведевым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известная турецкая актриса Ханде Эрчел призналась, что хотела бы сыграть Анну Каренину из одноименного романа Льва Толстого.

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