«Ощущение, что человек умирает»: что такое паническая атака и как с ней бороться

Как с этим бороться и на что стоит обращать внимание, чтобы не спутать с другими симптомами?

Только за последнее время пациенты психологов и психотерапевтов все чаще стали жаловаться на проявления тревожности. В худших случаях люди путают банальный невроз с настоящей панической атакой (ПА).

Эти проявления в психике ни в коем случае нельзя игнорировать, предупреждают специалисты. Что такое ПА, как с ними бороться и как минимизировать их последствия, 5-tv.ru объяснил врач-психиатр Владимир Каторгин.

Что такое паническая атака?

Паническая атака — это внезапный приступ сильного страха, который может сопровождаться вегетативными и физиологическими проявлениями. Например, тахикардией, головокружением, тремором, нарушением координации движений, болью в животе и потливостью.

В классическом варианте она проявляется как обычная тревога, но могут быть такие явления, как дереализация и деперсонализация. В таких случаях пациенту кажется, что он пребывает в каком-то другом месте, ином мире, все окружающее видятся чем нереальным, серым, темным, блеклым и так далее.

ПА возникает как нейрогуморальная регуляция. Простыми словами — это выброс в кровь большого количества нейромедиаторов, например, кортизола адреналина, которые отвечают за стресс.

Почему появляются панические атаки и на какие симптомы стоит обращать внимание?

У каждого человека в любом случае это нарушение процесса нейрохимии, нейрофизиологии мозга. Поэтому на этот вопрос ответить можно только в индивидуальном случае, но не всегда даже после определенного рода обследований.

Паническая атака может застать человека в любом месте: самое неприятное, когда паническая атака бывает первая. В тот момент пациент не понимает, что это ПА.

Они вызывают себе скорую помощь, хватаются за сердце — у них есть страх умереть. То есть мы говорим, что есть реальное ощущение, что человек умирает: у него появляется одышка, сильный пульс до 150-180 в минуту.

Приезжающая в этот момент скорая помощь рекомендует обратиться к профильному специалисту. Продолжительность панической атаки может быть от нескольких до 30, 40 минут и, в некоторых случаях, даже пару часов.

Причины такого состояния могут быть разные: это истощение на фоне каких-то соматических заболеваний, прием алкоголя, психоактивных веществ, хронический стресс, усталость, эмоциональное напряжение, неудачи в жизни, потери.

Как бороться с паническими атаками?

Способов бороться с паническими атаками масса. Обычно пациенты, у которых эти панические атаки уже проявлялись, умеют с ними справляться и бороться в любом месте: и в общественном транспорте, и дома.

Действенными вариантами считается выстраивание правильной схемы дыхания и осознанности. Есть такое понятие, как дыхание по квадрату.

Первое, что нужно, — это дышать, второе — нужно отвлечься от этого состояния. Если приступ застиг на улице, то можно начать считать окна в домах, смотреть на проезжающие машины и их номера, кому-то позвонить.

Нежелательно оставаться с этим состоянием наедине, поскольку оно может увести в совсем непонятные состояния, с которыми пациент не всегда может справиться сам. Пациентам, которые страдают таким серьезным психологическим расстройством, необходимо обязательно обратиться к психиатру или психотерапевту для определения тактики лечения.

В некоторых случаях это будет психотерапия, разговорная терапия, либо медикаментозная терапия, которая дает 85% эффекта. Иногда пациентам назначают сочетание психо- и фармакотерапии.

Это оказывает более длительный положительный эффект. Пациенту нужно понимать, что само это расстройство не пройдет — оно отступит только на фоне терапии.

Что будет, если паническую атаку не лечить?

Нелечение панических атак приводит к генерализованному тревожному расстройству как в высшей степени тревожного расстройства. Иногда оно аукается депрессивным расстройством психиатрического спектра.

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