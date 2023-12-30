Назло бывшей? Петров продает пентхаус, в котором жил с Милославской

Актер спешно избавляется от своей квартиры.

В сентябре актер Александр Петров неожиданно для всех женился на девушке Виктории. Хотя еще летом он встречался с коллегой по цеху Стасей Милославской, с которой несколько лет жил в пентхаусе. Но теперь актер пытается избавиться от прошлого, продавая квартиру.

Звезда «Полицейского с Рублевки» продает не только свою недвижимость, но и мебель, которая стояла в пентхаусе. Также под раздачу подали подарки от Милославской. Например, картина с Джокером, которая висит в гостиной пентхауса, также уйдет новому владельцу.

Оценивает же свою недвижимость Петров в 57 миллионов рублей, хотя еще месяц назад он хотел выручить за квартиру 63 миллиона.

Новостные Telegram-каналы предполагают, что на таком решении могла настоять новая избранница Петрова, ведь ремонт в пентхаусе делала Милославская.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Сергей Бурунов помог Александру Петрову с женитьбой.