Глава Минобороны Соединенного Королевства призвал и другие западные страны передать Незалежной необходимое им вооружение и технику.

Великобритания в ближайшее время передаст Украине сотни ракет противовоздушной обороны (ПВО), сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс. Речь идет примерно о 200 ракетах малой дальности ASRAAM.

«Сегодня мы отправляем сотни ракет противовоздушной обороны, чтобы восполнить арсенал подаренных Великобританией систем противовоздушной обороны, способных сбивать российские беспилотники и ракеты с невероятной точностью», — написал он в социальной сети.

К слову, эти ракеты в первоначальном варианте запускались с истребителей Eurofighter Typhoon и F-35. Однако в прошлом году Минобороны и MBDA разработали системы ПВО для запуска ASRAAM с земли. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обучались применению этих систем на территории Великобритании. А в конце прошлого года они были переданы Незалежной.

Вместе с новостью о передаче киевскому режиму ракет, Шэппс призвал и другие западные страны передать Незалежной необходимое им вооружение и технику.

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