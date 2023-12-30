Актер Энтони Хопкинс отмечает 48-летие без алкоголя

Британский актер Энтони Хопкинс отметил 48-летие трезвости. Прекрасной новостью артист поделился в личном блоге.

«Желаю все здорового и благополучного 2024 года. День за днем, сегодня я трезв 48 лет. Жизнь в самом разгаре», — отметил артист.

По словам кинозвезды, почти 50 лет назад он был в отчаянии, и, вероятно, ему оставалось жить недолго, однако ему вовремя удалось осознать, что с ним что‑то не так.

«Я не эксперт по наркотикам. Я не эксперт ни в чем. Я ничего не знаю, кроме того, что нашел жизнь, где никто не издевается надо мной», — делился он.

Поклонники двукратного обладателя «Оскара» в комментариях оставили массу восхищенных сообщений. По мнению одного из фанатов, это 48 лет истинного мужества, стойкости и настоящей трансформации.

Стоит добавить, что знаменитость завтра, 31 декабря, отметит день рождения. Ему исполнится 86 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Энтони Хопкинс станцевал в честь получения «Оскара».