Польские военные не нашли следов ракеты, залетевшей с Украины

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 17 0

В минувшую пятницу на территории республики были мобилизованы все военные средства и силы из-за нарушения воздушного пространства.

Польские военные не нашли следов ракеты, залетевшей с Украины

Фото: www.globallookpress.com / artifant

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Военные Польши не нашли следов ракеты, которая ранее залетела на территорию государства со стороны Украины. Об этом сообщили в оперативном командовании Вооруженных сил республики.

По итогам проверочных мероприятий в указанном секторе не было зафиксировано ни единого признака потенциальной угрозы для местных жителей.

«В 15:00 (17:00 по московскому времени) завершилась проверка обозначенной территории, во время которой было задействовано почти 500 солдат войск территориальной обороны. Результат поиска отрицательный», — говорится в официальном сообщении ведомства.

При этом отмечается, что военные завершили контрольные работы на локации. О других планируемых проверках речи не идет.

Накануне, 29 декабря, стало известно о том, что воздушные границы Польши нарушил неопознанный объект со стороны Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД Польши вызвал временного поверенного в делах РФ из-за инцидента с ракетой.

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